Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 29/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H13 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée ? Remplir sa cuve ou acheter son bois... Est-ce le bon moment de faire ses prévisions ?

07H18 AU COEUR DE L'ACTU. ? Sophie reçoit Jean-Luc Eiselé, directeur de la World Heart Fondation pour revenir sur la Journée Mondiale du Coeur. (T)

07H24 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Pierre-Marie Oullion, directeur artistique Arty Farty, association en charge de la programmation du festival Nuits Sonores et du forum European Lab. Nuits sonores & European Lab Bruxelles est le fruit d'une longue histoire d'amour entre Nuits sonores et la capitale européenne : de cette envie commune des équipes d'Arty Farty et de la Ville de Bruxelles est né un projet de collaboration en co-production avec les équipes événementielles de Brussels Expo, une aventure collective et participative avec de nombreux acteurs culturels, lieux associés & médias bruxellois, soutenue par la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H33 REVUE DE PRESSE. Emilie Eickhoff

07H38 GÉNÉRATION START UP. Michel Gassée ? Michel reçoit Maxence Lacroix, fondateur de Javry.com, start-up belge spécialisée dans le café équitable et éco-responsables pour PMEs.

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Anne Genin et Clémence Blanc, auteures du livre ¿Respect ! Des patrons inspirants pour un monde meilleur¿. Anne Génin et Clémence Blanc, ont travaillé une vingtaine d'années pour de grandes marques alimentaires comme Heudebert, LU, Panzani ou Danone, au sein de directions marketing, RSE et communication. Le livre « Respect ! Des patrons inspirants pour un monde meilleur » propose des témoignages d'entrepreneurs qui souhaitent allier performance économique et fort engagement sociétal. Comment les marques peuvent-elles redonner du sens, en particulier aux nouvelles générations, plus exigeantes? Et aider concrètement à aller vers une consommation mieux maîtrisée et plus qualitative ? (R)



08H LE JOURNAL. PY Meugens

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Michel Gassée ? Michel reçoit Kevin Kaeses, Managing Director de Cash Converters. Les ventes en seconde main ont le vent en poupe ces dernières années, en témoignent encore les chiffres publiés cette semaine: le spécialiste cash converters affiche une chiffre d'affaire record pour l'année 2017: 64 millions d'euros. Occasion pour nous de nous pencher sur ce secteur, ses ambitions et perspectives d'avenir.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. PY Meugens ? PY reçoit Renaud Tockert, administrateur délégué de CAP48. La traditionnelle vente des post-it par les quelque 14.000 bénévoles de l'organisation aura cette année lieu du 28 septembre au 7 octobre. En parallèle à la vente de post-it, divers événements sont organisés au profit de l'opération comme les 24H de karting les 1er et 2 septembre ou encore les 24H 2CV et la marche des 100 kilomètres les 6 et 7 octobre. La soirée de clôture CAP48 aura lieu le dimanche 7 octobre à Liège, depuis les locaux de la RTBF Média Rives. L'an dernier, plus de 5,8 millions d'euros euros avaient été récoltés. Avec ces fonds, CAP48 finance ou cofinance annuellement des initiatives novatrices ou de proximité favorisant l'inclusion des personnes handicapées, des jeunes en difficulté et des enfants vivant dans la pauvreté. (R)

08H45 L'INFO INSOLITE. Emilie Eickhoff

08H48 LA CULTURE EST À NOUS Nicole Debarre ? Au menu culture de ce samedi: « Une fois d'un soir » à Huy. Villers la Ville: la symphonie du Feu. Othello à Liège. (théâtre). (R)

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS