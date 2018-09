Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 23/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Hélène Maquet

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Cédric Grégoire, Co-organisateur du festival ¿Expos Photos Nature Aves¿. Ce grand week-end de la photo nature est l'occasion pour les visiteurs namurois, belges mais également de toute l'Europe de venir admirer les plus belles photos de nature du moment, des oeuvres venant des quatre coins du monde d'une qualité exceptionnelle.Chaque année, le festival met un point d'honneur à présenter aux visiteurs des photographes de renommée internationale.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? La semaine européenne de la mobilité.





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Hélène Maquet

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. JC Verset ? JC Verset vous parle aujourd'hui des caméras de surveillance. Que doit-on faire lorsque l'on veut installer ce type de caméras chez soi?

07H40 CHOPIN AND CO. Valentine Jongen ? Valentine Jongen nouvelle recrue dans la dream-team classique du dimanche. Dès l'aube, elle s'amusera à démonter les clichés sur l'Opéra.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Fred Says ? 23 septembre 1913 : Roland Garros, un aviateur français, réussit la première traversée aérienne de la Méditerranée sans escale

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Ilios s'intéresse aujourd'hui au nombre d'or, ce "ratio de positivité" pour ainsi trouver un équilibre dans le couple.





08H LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Maureen Footer, auteure du livre ¿Dior et ses décorateurs¿. Figure incontournable du monde de la mode et inventeur du New look, Christian Dior a su donner aux silhouettes féminines une élégance nouvelle dans le Paris morose de l'après-guerre. Deux décorateurs rayonnent autour du couturier : Georges Geffroy et Victor Grandpierre. Le premier a préparé l'entrée du styliste dans le monde de la haute couture, tandis que le second a imaginé les couleurs et le vocabulaire de la marque Dior. Une invitation à découvrir la sphère intime de Dior à travers le regard de ses décorateurs.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Hélène Maquet

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas De Brouckère ? Thomas reçoit Didier Disenhaus, président de l'ASBL belge Homoparentalités à l'occasion du congrès ¿Men having babies¿ du weekend des 22 et 23 septembre au Hilton. L'organisation américaine Men having babies revient pour la quatrième fois à Bruxelles pour y faire la promotion de la gestation pour autrui (GPA) résolument commerciale. Au travers d'une série de conférences et de rencontres, cette organisation mettra en contact des personnes qui souhaitent avoir un enfant avec des firmes américaines ou canadiennes spécialisées dans la production de bébés sur commande. Plus de précisions avec notre invité.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Patrick Fievez ? Les Foires aux Vins, le coin des bonnes affaires? Le point et les conseils dès 08h40 avec Patrick Fievez, journaliste.

08H52 LE JOURNAL DES MÉDIAS. Marie Van Cutsem ? Le journal des médias de Marie Van Cutsem !

