Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 22/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Hélène Maquet

07H13 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois ? Les règles qui encadrent les successions et les héritages viennent de changer. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous ? Pour nos héritiers ? Que faut-il faire de son vivant ?

07H18 LA CARTE POSTALE EUROPÉENNE. David Philippot ? La carte postale cette semaine nous est envoyée d'Allemagne où une association qui s'appelle Exit aide les néos nazis à sortir des griffes des mouvements dans lesquels ils évoluent...Une tâche difficile, dangereuse car cela oblige souvent ces repentis à couper les liens avec leur passé, avec leurs familles parfois...Un travail de fond qui.... on l'a vu avec encore plus d'acuité ces dernières semaines avec les manifestations anti étrangers à Chemnitz.... est d'une grande utilité pour l'équilibre de la démocratie : Un reportage à Berlin signé de notre correspondant David Philippot (R)

07H24 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Sophie Lauwers, Directrice des expositions à Bozar pour l'exposition ¿Beyond Klimt¿. La fin de la Première Guerre mondiale et de l'Empire austro-hongrois a marqué la reprise d'une série d'évolutions artistiques majeures. Les changements politiques et économiques ont entraîné des migrations d'artistes, ainsi que des idées et perspectives nouvelles. Dans cette exposition, découvrez une Europe centrale en pleine mutation à travers les yeux de Gustav Klimt, Josef Capek, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, László Moholy-Nagy et 75 autres artistes. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Hélène Maquet

07H33 REVUE DE PRESSE. Michel Lagase

07H38 GÉNÉRATION START UP. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Imad Moukkat et Nahla El Mernissi, les deux co-fondateurs de la start-up Emprobel, jeune pousse bruxelloise qui collecte et recycle l'huile de friture/de cuisson. Manifestement il y avait une demande parce qu'ils récoltent 30 tonnes par mois et signent des contrats à tour de bras avec des restos, des cantines d'entreprise, des cuisines de collectivité,... ils s'apprêtent à s'attaquer aux particuliers (en partenariat avec Bxl Propreté). Ils ont été récompensés récemment par la Région Bxloise (Green lab).

07H46 INTERVIEW DÉCOUVERTE. PART 1 Sophie Moens ? Sophie reçoit Emma Lavigne pour le dictionnaire «Couples modernes» publié chez Gallimard. un ouvrage qui explore les processus de création générés par les relations officielles comme confidentielles, exclusives, libres ou de simple convenance unissant peintres, sculpteurs, photographes, architectes, designers, poètes, écrivains, musiciens, danseurs, performeurs mais aussi galeristes, mécènes, critiques d'art et collectionneurs, de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. (R)

07H50 INTERVIEW DÉCOUVERTE. PART 2 Sophie Moens ? Sophie reçoit Emma Lavigne pour le dictionnaire «Couples modernes» publié chez Gallimard. un ouvrage qui explore les processus de création générés par les relations officielles comme confidentielles, exclusives, libres ou de simple convenance unissant peintres, sculpteurs, photographes, architectes, designers, poètes, écrivains, musiciens, danseurs, performeurs mais aussi galeristes, mécènes, critiques d'art et collectionneurs, de la fin du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. (R)





08H LE JOURNAL. Sophie Brems

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ÉCO. Simon Bourgeois ? Simon reçoit Pierre Lannoy, sociologue de la mobilité à l'ULB. Pourquoi le belge a tant de mal à renoncer à sa voiture ? Pourquoi les nombreux incitants mis en place ne fonctionnent pas ?



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Hélène Maquet

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Brems ? Sophie reçoit Annick Linden, Professeur à la Faculté de médecine vétérinaire et responsable du département des maladies infectieuses et parasitaires de l'Université de Liège. Après la grosse inquiétude suite à la réalisation de l'autopsie des deux sangliers atteints de peste porcine africaine trouvés cette semaine dans la forêt d'Etalle en...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS