Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 16/09/2018

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Samuel Chapel, directeur de Bruxelles Champêtre. Le dimanche sans voiture est un événement très apprécié des Bruxellois (mais fait râler certains automobilistes frustrés...) et Bruxelles Champêtre en constitue le point d'orgue indéniable. La place des Palais se transforme ainsi en coin de campagne avec, sur son gazon improvisé, son lot d'animations, stands et activités bucoliques. Vaches, moutons, poules et lapins s'approprient l'espace, le pique-nique donne l'occasion de goûter des produits du terroir.

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? L'Union européenne supprime les mesures anti-dumping contre les panneaux photovoltaïques chinois. Quelles répercussions pour l'industrie solaire européenne ? (R)





07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Charlotte Dekoker ? Charlotte Dekoker vous dresse aujourd'hui un portrait ¿fidèle¿ de l'univers de l'innovation sociale. Branchez-vous!

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? 1943. Rostropovitch aimerait bien que Chostakovitch lui écrive un concerto pour violoncelle. Ne sachant pas comment l'aborder, c'est à la femme de Chosta, Vasilyena, qu'il pose la question. Sas réponse : si tu veux qu'il compose quelque chose pour toi, surtout ne le lui demande pas. (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Danièle Kriegel ? Le 16 septembre 1982, deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth-Ouest, encerclés par l'armée israélienne, sont le théâtre d'un massacre perpétré par les phalangistes censés extraire des combattants palestiniens qui s'y trouvaient peut-être. Le massacre de Sabra et Chatila fera entre 700 et 3500 morts parmi les civils présents dans ces camps. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? S'épanouir, donner du sens à sa vie, être en phase avec ses aspirations, tout cela passe par la construction d'un projet de vie. Familial, professionnel... une ligne conductrice qui nous aide ainsi à avoir une vision du chemin à emprunter! (R)





08H21 INTERVIEW DÉCOUVERTE. Jacques Prouvost ? C'est en 1978 que naît le label de jazz belge Igloo, fruit de la rencontre de passionnés et défenseurs de la création musicale singulière. Un label qui fête ses 40 ans cette année. Occasion de revenir sur cette planète belgo-jazz en pleine effervescence!"





08H35 L'INVITÉ ACTU. PY Meugens ? PY recoit Katia Xenophontos, responsable du Collectif citoyen Bruxsel'Air, un collectif qui mène des actions pour sensibiliser sur la pollution de l'air. A l'occasion de la journée sans voitures, retour avec notre invité sur ces particules fines, extrêmement nombreuses dans l'air. De quoi s'inquiéter pour la santé publique.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclerc ? Retour sur l'histoire d'une onctueuse douceur sans laquelle la pâtisserie ne serait pas ce qu'elle est, à savoir la crème fouettée, autrement dit la chantilly. Dans de nombreux ouvrages, on explique qu'elle a été inventée par le fameux Vatel qui officiait au château de Chantilly au XVIIe siècle. La question est simple, Vatel est-il réellement l'inventeur de la crème chantilly ?

