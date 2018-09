Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 09/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Roel Rijssenbeek, directeur artistique de Brussels Design September. Brussels Design September, devenu le rendez-vous incontournable pour les passionnés du design, englobe plus de 100 évènements culturels et commerciaux à Bruxelles. La ville devient, pendant un mois la plateforme de rencontre de nombreux designers belges et internationaux. Brussels Design September se déclinera à travers des expositions, des conférences, un parcours Arts & Crafts, le Commerce Design Brussels ou encore le Brussels Design Market. Autant de lieux de dialogues et de rencontres entre designers, architectes, et amoureux du design. Un véritable parcours urbain à découvrir dans les magasins, pop-up stores, galeries et espaces culturels.

07H15 BULLE SPORT. Florine Lorquet

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? L'agence européenne des produits chimiques vient de publier un rapport inquiétant : l'encre utilisée dans certains tatouages contiendrait des substances cancérigènes. Direction la convention internationale du tatouage de Liège avec Alice Debatis. (R)





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux ? Découverte des Journées du Patrimoine de Charleroi.

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont ? Nicolas Blanmont s'intéressera aujourd'hui à la rentrée des opéras belges. Par une coïncidence étonnante, du 16 au 20; les trois scènes belges (Liège, Bruxelles et Gand/Anvers) rentrent avec des opéras tubes des trois plus grands compositeurs d'opéra: Verdi à Liège avec Le Trouvère, Mozart à Bruxelles avec la Flûte enchantée et Wagner en Flandre avec Lohengrin.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi ? Retour sur le 9 septembre 2001 et l'assassinat en Afghanistan du chef de la résistance aux talibans Ahmad Shah Massoud, deux jours avant les attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Focus sur les vertus de l'échec avec Ilios Kotsou. (R)





08H LE JOURNAL. François Kirsch

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Florine Lorquet

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Simone Scoatarin pour son livre ¿Dis-moi comment tu fais? Toilettes : histoire(s) et sociologie¿. Faisant fi de la censure liée à la façon d'assouvir nos fonctions les plus intimes, osons découvrir que faire « ça », activité humaine basique et quotidienne, présente des variantes insoupçonnées. Dans ce but, les voyages de l'auteure nous porteront aux quatre coins du monde, où fleuriront ses aventures en la matière. Bon nombre d'autres sources nourriront aussi le sujet, pour assouvir notre soif de connaissance et pour notre plus grand plaisir : documents historiques savoureux, extraits de littérature délectables et bien d'autres expressions artistiques qui, outrepassant l'opprobre, ont abordé ce sujet scandaleux ; sans oublier les blogs où, anonymat aidant, les auteurs... se lâchent ! Au total, un cocktail sans vulgarité, concocté avec humour, saupoudré de considérations éthiques, féministes et environnementales incontournables.







08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H35 L'INVITÉ ACTU. François Kirsch ? François reçoit Frédéric Faux, notre correspondant à Stockholm. Les suédois sont appelés aux urnes dimanche. Ni le bloc de gauche, ni le bloc de droite, ne semble pouvoir décrocher la majorité au parlement. Le parti d'extrême-droite pourrait récolter 20% des suffrages. Le cordon sanitaire va-t-il tenir au moment de nouer des alliances ? Ces élections seront le miroir de la nouvelle Suède, trois ans après avoir ouvert grand les portes aux réfugiés syriens.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Véronique Socié ? Présentation du Challenge organisé par l'Union des crémiers-fromagers de Belgique. Une compétition s'adressant au jeunes professionnels fromagers. Une occasion de faire émerger nos talents belges. Invité d'honneur: la Fourme Montbrison AOP!

08H52 LE JOURNAL...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS