Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 02/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Marc Fichers, secrétaire Général de Nature & Progrès Belgique pour le salon des producteurs bio et des initiatives écologiques, Valériane. Cette année, la 34ème édition du plus grand salon BIO de Wallonie, ouvrira ses portes du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre à Namur Expo! Le thème de cette année : Je jardine BIO, et vous ?

07H15 BULLE SPORT. Florentin Vincke

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ? Rentrée de la bulle européenne à Bruxelles. Quel impact économique ? (R)





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzée ? "Le populisme n'est plus ce qu'il était". De Melenchon en France, au parti Podemos en Espagne et autres partis contestataires turcs... En 2018, les mouvements populistes semblent n'avoir jamais autant trouvé d'échos dans la société civile. Comment l'expliquer et surtout, quels en sont les fondements ? Retour sur un phénomène appelé à se renforcer ces prochaines décennies.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme ? La musique verte, ça existe ? Réponse avec Patrick Leterme.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Bernard Delattre ? Le 2 septembre 1945, le Japon, représenté par Mamoru Shigemitsu, signait sa reddition, ce qui mettait fin à la seconde Guerre mondiale. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Focus sur les bienfaits de la pleine-conscience enseignée aux enfants.





08H LE JOURNAL. Africa Gordillo

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Florentin Vincke

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Olivier Rogeau, journaliste au Vif/L'Express, auteur de l'enquête « On ira tous à Compostelle, dans les pas d'une nouvelle quête de spiritualité ». Pourquoi le chemin de Saint-Jacques suscite-t-il un tel engouement ? Et qui sont les pèlerins d'aujourd'hui ? Récit des rencontres étonnantes faites sur le GR 65, le sentier de grande randonnée le plus fréquenté des voies jacquaires françaises.









08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H35 L'INVITÉ ACTU. Africa Gordillo ? Africa reçoit Véronique de Thier, chargée de mission pour la FAPEO. Retour avec notre invitée sur l'inadéquation présente et surtout future, entre les infrastructures scolaires et la population scolaire. Trop peu d'écoles dans l'avenir, vu le nombre croissant des élèves, surtout à Bruxelles.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cyndia Izzareli ? Ce matin, allons nous faire cuire un oeuf! Indispensable dans l'English Breakfast, bombe de protéines autant que nutritionnel, l'oeuf a décidément plus que jamais sa place au petit déj! Cuisiné de 1001 manières, réapprenons les bonnes habitudes alimentaires au lever du jour et pour ne rien gâcher, faisons-nous plaisir!

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem ? Focus ce dimanche sur la rentrée médias. Radio, télévision... ce qui nous attend en 2018.

