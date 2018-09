Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 01/09/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H13 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Kots, apparts, colocations...les déménagements sont de saison à la rentrée. Ce 1er septembre, le « Décret Bail » entre vigueur en Wallonie. Deux régimes sont créés : étudiants et colocataires. Pour les étudiants, fini de payer son kot toute l'année en cas d'abandon des études - mais attention, il y a des règles. Pour les colocataires, ils seront dorénavant tous responsable vis-à-vis du propriétaire. Sans doute pas un hasard, AXA, vient de proposer la première assurance habitation pour colocataires en Belgique. Un bon plan ?

07H18 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Frédéric Faux ? Cet été, la canicule a frappé toute l'Europe. Un phénomène devenu récurrent dans la plupart des pays du continent, mais nouveau en Suède. Le royaume nordique a été frappés par des incendies sans précédents. Et aujourd'hui, ce sont ses agriculteurs qui souffrent. Cette carte postale nous est envoyée par notre correspondant Frédéric Faux. (R)

07H24 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Floriane Jamotte, chargée de communication pour le Syndicat d'Initiative de Saint-Hubert pour « Les Journées Internationales de la Chasse et de la Nature ». Pendant tout un weekend, de nombreuses animations permettront aux curieux de découvrir l'histoire de la ville et la légende de Saint Hubert, patron des chasseurs et protecteur de la nature. (T)





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H33 REVUE DE PRESSE. Nicolas Vanderschrick

07H38 GENERATION START UP. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Florence Juprelle et Pierre Linotte, co-fondateurs de Linatelle, jeune pousse créée par ces deux jeunes diplômés d'HEC-ULiège qui fait des produits à base de céréales. Leur gamme de « granola aux fleurs » - la Flowerola - a convaincu l'enseigne Pain Quotidien de mettre sur pied un partenariat mondial avec la start-up.

07H46 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens ? Sophie reçoit Paul Vacca, journaliste indépendant, auteur de l'enquête « Netflix contre le reste du monde ». "Netflix contre le reste du monde" ou l'histoire d'un petit poucet de la Silicon Valley devenu en quelques années, un mastodonte de la production de divertissements. Avec plus de 130 millions d'abonnés, sa soif de conquête semble intarissable. Incursion dans les coulisses de cet acteur qui fait désormais trembler cinéma et télévision avec le journaliste Paul Vacca.

08H LE JOURNAL. Africa Gordillo

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Florentin Vincke

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay ? Maxime reçoit Roland Gilet, professeur de Finance à Solvay. Le peso Argentin a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Et perdu 20% rien que cette semaine. Et la crise de la devise argentine menace de faire des ravages dans l'économie en brisant les chaînes d'approvisionnement des entreprises et en mettant à l'épreuve les finances des ménages. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'Argentine ?

D'autant que ce n'est pas le seul pays dont la monnaie se porte mal - face au dollar. L'ensemble des pays émergents souffrent pour l'instant.





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H35 L'INVITÉ ACTU. Africa Gordillo ? Africa reçoit Serge Jaumain, professeur à l'ULB, spécialiste des Etats-Unis et responsable du CENA. (Centre d'études nord-américaines) pour revenir sur le décès du sénateur John McCain. Ce samedi sera le jour de l'hommage national avant ses funérailles qui auront lieu dimanche. Retour avec notre...

