Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 26/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Olivier Nederland

07H14 BULLE SPORT. Florentin Vincke

07H21 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Aujourd'hui dans la séquence Europe au quotidien, focus sur les 10 ans du règlement européen REACH, une législation qui vise à cartographier les substances chimiques en Europe pour protéger la santé humaine et l'environnement. (R)

07H30 LE JOURNAL. Olivier Nederland



07H37 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV ? BRITTEN - Four Sea Interludes from « Peter Grimes » (Quatre Interludes marins extraits de ¿Peter Grimes¿) - C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et c'est bien pour la mer, qui gronde au large d'Aldeburgh, que Britten écrit la plus belle musique de son opéra Peter Grimes. (R)

07H48 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Aurélien Thirard # Retour sur le 26 août 1970. Des féministes se réunissent et déposent une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Elle comporte une banderole qui porte le message suivant : ¿il y a plus inconnue que le soldat inconnu : sa femme¿. Le MLF, Mouvement de libération des femmes, est né. (R)

07H54 TENDANCE NUMERIQUE. Cédric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société ... Décryptage tous les jours avec nos nouveaux chroniqueurs. Aujourd'hui: Grégory Carette. (R)

08H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère



08H15 LE JOURNAL DES SPORTS. Florentin Vincke

08h22 INTERVIEW DECOUVERTE. François Denamur # François reçoit Guido Daniels, guide de C-Mine et de l'exposition « The World Of Tim Burton » à Genk. Après New York, Paris, Tokyo, São Paulo et Prague, l'expo itinérante dédiée au ¿Monde¿ de Tim Burton vient d'ouvrir ses portes à Genk. Du 15 août au 28 novembre, les visiteurs pourront (re)découvrir le travail du réalisateur américain dans le centre de conférence C-Mine de la ville limbourgeoise. L'exposition "The World of Tim Burton", inaugurée en 2014, présente des dessins, peintures, photographies, marionnettes, maquettes, films et installations sculpturales. Les personnages et mondes imaginés par Tim Burton, qui fêtera ses 60 ans cette année, sont mis en avant avec cette plongée unique dans l'univers plutôt original de l'Américain Plus de 400 œuvres sont présentées dans diverses sections, telles que "Around the World" sur son processus créatif, "Film Characters" sur les personnages connus qu'il a créé ou "Influences" sur les sources d'inspiration de l'artiste.

08H30 LE JOURNAL. Olivier Nederland



08H36 INVITE ACTU. Thomas De Brouckère # Thomas reçoit Dominique Dricot journaliste sports moteurs, qui viendra nous parler du Grand Prix de Spa Francorchamps à l'occasion du GP qui a lieu dimanche. Que représente encore ce Grand Prix auprès des belges ? Le public répond-il encore présent ? Faut-il encore investir pour maintenir ce GP ? La formule 1 et les sports moteurs ne sont-ils pas en train de perdre en popularité et en intérêts (pollution) ? Quel avenir pour la F1 en Belgique ? Toutes ces questions seront abordées. (T)

08H46 AGENDA DU WEEK-END. François Denamur # François reçoit Jean Hummler, un des fondateurs de l'asbl BXLbeerfest à l'origine de l'évènement Bxl Beerfest. C'est la deuxième édition de ce festival bruxellois consacré à la bière artisanale. Au menu plus de 300 bières, de 60 brasseries européennes et américaines.

