Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 25/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Marie-Laure De Kerchove

07H12 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay # Focus sur les résidences secondaires. (R)

07H18 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Frédéric Faux # Nous vous emmenons en Suéde à présent, La Suède ou généralement lorsque l'on parle sport, on parle surtout football, handball, ou hockey sur glace. Le cricket, vous savez, ce sport qui se pratique avec une batte et une petite balle de cuir et qui est joué par des millions de personnes en Grande Bretagne et dans les anciennes colonies britanniques, était jusqu'à ces dernières années quasi-inconnu sur les pelouses du royaume scandinave. Mais la crise migratoire changé la donne. Avec 65 clubs, un championnat, et plus de 2000 licenciés, le cricket explose en Suède. C'est notre carte postale de la semaine, Elle nous est envoyée de Stockholm par notre correspondant Frédéric Faux. (R)

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Marie-Laure De Kerchove



07H34 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Simon reçoit Quentin Demey, CEO et fondateur de Correcteo. Depuis septembre, la start-up Correcteo propose aux étudiants de les aider dans la rédaction de leurs travaux de fin d'étude. Coaching, e-coaching, correction ou préparation de la défense orale, les services proposés sont multiples. En tout 50 coachs, essentiellement basés à Bruxelles, sont prêts à venir en aide aux étudiants en détresse. Un coup de main qui n'est pas gratuit. Compter environs 300 euros pour être coaché. (R)

07H47 MAJUSCULE. Eddy Caekelberghs # Un dernier numéro « majuscules » rencontres spéciales de l'été avec l'auteur et chroniqueur François Reynaert que l'on surprend en pleine écriture aux termes d'un été studieux donc ... (R)

07H53 TENDANCES NUMERIQUES. Cédric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société ... Décryptage tous les jours avec nos nouveaux chroniqueurs. Aujourd'hui, Damien Van Achter nous parle de l'hacktivisme numérique ! (R)

08H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère



08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 AGENDA DU WEEK-END. François Denamur # François reçoit Simon Bériaux, directeur adjoint à la Ferme du Biérau pour nous parler du Kidzik' Festival, le festival de musique pour les petites oreilles ! Au programme, pas moins de 14 concerts, 16 ateliers, 2 projections pour cet événement qui aura lieu à Louvain-La-Neuve le 25 et 26 août. Exceptionnellement François reçoit également Cécile Delberg, comédienne-chanteuse du concert spectacle « La Famille Handeldron » en concert le dimanche 26 août à la Ferme du Biéreau dans le cadre du Kidzik'.

08H30 LE JOURNAL. Marie-Laure De Kerchove



08H35 INVITE ACTU. Thomas De Brouckère # Thomas reçoit Gwenola Seroux, responsable urgence Ebola de Médecin sans frontière. Evocation de la situation dans l'est de la République Démocratique du Congo et de l'épidémie de virus Ebola qui est en train de s'étendre. Une situation inquiétante car c'est la première fois qu'une telle épidémie se répand dans une zone de conflit avec de nombreux déplacés. MSF doit travailler dans des conditions extrêmement difficiles vu la dangerosité des groupes armés dans la région et la difficulté de tracer les malades. (T)

08H46 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. François Denamur # François reçoit Jamal Youssfi, directeur artistique du Festival Théâtres Nomades. La 12ème édition du Festival Théâtres Nomades se déroulera du 23 au 26 aout 2018 dans le Parc de Bruxelles. Pendant quatre jours, des artistes venus des quatre coins du pays et de l'étranger vous feront découvrir leur création : des arts de la rue, du théâtre, du cirque, des contes, de la musique et bien d'autres ! La programmation de cette édition saura ravir les petits et grands curieux que vous êtes, avec plus de 35 spectacles à ciel ouvert ou sous chapiteau. Un grand souk associatif vous accueillera également à...

Casting et équipe Animateur François DENAMUR