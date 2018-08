Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 19/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H14 BULLE SPORT. Florentin Vincke

07H21 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele # Myriam Baele nous fait découvrir de super-ordinateurs européens. Direction : Gosselies (R)



07H30 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H37 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV ? PURCELL - Didon et Enée - Si l'un des deux partenaires semble prendre distance, c'est, dans une relation, un moment délicat où il ne faut pas perdre ses moyens. Mais quand Didon (fondatrice et Reine de Carthage) voit s'éloigner Enée (prince troyen) après un coup de foudre intense, on ne peut pas dire que le calme soit au rendez-vous. (R)

07H48 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. X

07H54 TENDANCE NUMERIQUE. Cédric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société... Décryptage tous les jours avec nos nouveaux chroniqueurs. Aujourd'hui, Damien Van Achter nous parle de l'Estonie et de la blockchain (R)



08H00 LE JOURNAL. Anne-Sophie Bruyndonckx

08H14 LE JOURNAL DES SPORTS. Florentin Vincke

08h22 INTERVIEW DECOUVERTE. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Chloé Overlau, directrice de l'ASBL Singa. SINGA est une asbl qui a pour objectif de surmonter le principal obstacle que rencontrent les personnes primo-arrivantes (demandeurs d'asiles et personnes réfugiées) lors de leur arrivée en Belgique, à savoir le manque de contacts avec la société d'accueil, et l'inexistence de tissu social qui s'en suit. SINGA crée des espaces et des opportunités où membres de la société d'accueil et primo-arrivants peuvent se rencontrer, faire naître et développer des projets communs, et échanger leurs savoir-faire. SINGA valorise les potentiels de tout un chacun, et laisse la place et les moyens à ceux qui souhaitent proposer des solutions innovantes pour inclure les primo-arrivants dans la société.









08H30 LE JOURNAL. Aline Jacobs

08H36 INVITE ACTU. Anne-Sophie Bruyndonckx # Anne Sophie reçoit Michel Drucker pour la 20ème saison de l'émission phare du dimanche après-midi sur France 2. A une semaine jour pour jour de la reprise de son émission « Vivement dimanche » (et pas mal d'invités belges programmés) et « Vivement dimanche prochain », une des personnalités les plus connues du PAF reviendra sur son demi-siècle de carrière au micro d'Anne-Sophie Bruyndonckx. (T)

08H46 AGENDA DU WEEK-END. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit George Colman, fondateur de JP55 Classic Car. L'asbl "Sablon Antiques Market", a décidé, cette année, de proposer des animations mensuelles diverses comme : jazz de rue, lancer de drapeaux, dégustation de chocolat belge, etc.. A cette occasion, JP55 Classic Car met à disposition une dizaine de oldtimers qui seront exposées tout le week-end sur le marché du sablon. Plus d'informations avec notre invité.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS