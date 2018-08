Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 18/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois # Focus sur les assurances pour vélos ! (R)

07H18 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Angélique Kourounis # L'Europe ne veut plus des sacs plastiques. Ils disparaissent peu à peu des magasins ou des supermarchés. C'est le cas en Wallonie depuis le 1er décembre 2016. A Bruxelles depuis septembre l'année dernière. Pour l'instant, seule la Flandre fait de la résistance. Il est un autre endroit en Europe où la mesure passe mal. C'est la Grèce. Le pays détient le record de la plus grande consommation de sac par habitant. Ou détenait... puisque là-bas, l'interdiction des sacs plastiques gratuits vient d'entrer en vigueur ce 1er janvier. C'est la carte postale de la semaine, elle nous est envoyée par notre correspondante à Athènes, Angélique Kourounis. (R)



07H34 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Simon reçoit Serge Goldwicht, fondateur de Sexblotch. Plate-forme de vidéos pornographiques alternative, sans exploitation humaine. A l'image, de l'abstrait en mouvement. Au son, du plus que suggestif. Un véritable ovni dans le monde de la pornographie, qui vise à titiller l'imaginaire plutôt que d'imposer des stéréotypes. Le modèle économique n'a pas été réfléchi en amont...est-il viable aujourd'hui ? En tout cas, des thérapeutes sont intéressés (R)

07H47 MAJUSCULE. Eddy Caekelberghs # Demain dans Majuscules à partir de 15h sur la Première Eddy Caekelberghs reçoit Valentin Musso, l'une des deux plumes de la famille Musso avec Guillaume, le leader incontesté des ventes de romans français. Les deux ont un penchant pour le thriller et la psychologie des personnages. L'occasion de vérifier l'univers de Guillaume Musso, de découvrir son été-type et ce qu'il sait et pense du livre de soin frère .... (R)

07H53 TENDANCES NUMERIQUES. Cedric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société ... Décryptage tous les jours avec nos nouveaux chroniqueurs. Mercredi, Julie Foulon s'est intéressée au codage ! (R)

08H20 AGENDA DU WEEK-END. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Luc Petit, metteur en scène et directeur artistique des Féeries de Beloeil. Le 18 août, comédiens et magiciens pointeront leur arc-en-ciel pour y tirer leurs mille et une flèches, dans une flamboyance baroque d'artifices, de jongleries et de fantasmagories... Des décors plus vrais que nature et plus d'une centaine d'acteurs, danseurs et artistes ! Un écrin somptueux, théâtre d'un spectacle à 360° dans les airs, sur les eaux, sous vos yeux, sous la voie lactée ! (T)

08H35 INVITE ACTU. Anne-Sophie Bruyndonckx # Anne-Sophie reçoit Loup Bureau. Massivement relayée par les médias francophones, l'histoire de Loup Bureau illustre les tensions au sein d'une Turquie toujours marquée par la dernière tentative de coup d'Etat. Elle jette aussi un coup de projecteur sur la situation - critique - de la presse. Dans ce pays membre de l'OTAN et juridiquement toujours candidat à l'adhésion de l'UE, plus de 170 journalistes sont actuellement incarcérés. D'après RSF, cela fait de ce pays "la plus grande prison pour journalistes au monde". Et la situation ne cesse d'empirer. Loup Bureau, journaliste français et ex-étudiant de l'Ihecs à Bruxelles, était soupçonné d'appartenir à "une organisation terroriste armée" par les autorités turques. Après une grosse mobilisation médiatique et un mois passé dans les prisons turques, il sera finalement libéré et blanchi par la justice turque.

08H46 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Chloé Colpé, programmatrice de l'Intime festival. Un week-end où la littérature s'invite sous toutes ses formes. Les amoureux de littérature...

