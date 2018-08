Week-end Première - 15/08/2018

07H00 LE JOURNAL. François Kirsch

07H19 EUROPE CARTE POSTALE. Alice Debatis # L'an dernier, en 2017, les exportations des produits agro-alimentaires italiens ont atteint des records de vente, le vin, les fromages et autres jambons crus ont le vent en poupe, notamment en Russie et ce malgré l'embargo russe sur les produits agricoles européens. C'est la carte postale de la Semaine. Elle est signée Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. (R)

07H25 AGENDA. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Richard Poncin, Administrateur délégué de l'asbl Tapis de Fleurs de Bruxelles. Du 16 au 19 août 2018, le célèbre Tapis de Fleurs sur la Grand-Place sera entièrement placé sous le signe du Guanajuato, une région mexicaine ayant une culture et une tradition florale particulièrement riches. Focus sur cet évènement à l'occasion du 20ème anniversaire de l'inscription de la Grand-Place au patrimoine mondial de l'Unesco.





07H37 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # KORNGOLD - Concerto pour violon -

En 1954, la musique d'avant, c'est une mélodie de valse qui tire et s'étire avant de disparaître dans la plus belle des nuits. En 1954, ce que Korngold aime encore et défend, c'est Die Welt von gestern - c'est le monde... d'avant. (R)

07H44 TENDANCE NUMERIQUE Cédric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société... Décryptage tous les jours avec nos nouveaux chroniqueurs. Aujourd'hui, Julien Annart, détaché pédagogique jeux vidéo à la FOR'J (la Fédération de maisons de jeunes et organisation de jeunesse) et gaming project manager au Quai 10 de Charleroi, remplace Grégory Carette et nous parle des jeux vidéos en Belgique. (R)





08H18 ASBL. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit François Halleux, responsable du projet 100PAP, un projet de l'asbl Bruxelles Initiatives, une asbl formée par d'anciens bénévoles du parc Maximilien en 2015. 100PAP c'est le projet d'une bière engagée et solidaire qui permet de lutter pour un accès durable à des logements pour les sans papiers.





08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas de Brouckère # Thomas reçoit Manon Reynders, gestionnaire du projet du plan prévention de la ville de Liège. A l'occasion des festivités du 15 août, la ville de Liège lance une campagne de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu festif. Cette campagne vise à encourager les témoins et les victimes à réagir face à des comportements inacceptables. Notre invitée nous expliquera les initiatives qui seront mises en place lors de ces festivités. (R)

08H47 GENERATION START-UP. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Quentin Walravens, CEO et co-fondateur de la start-up Fishtripr. Fishtripr a pour mission d'amener plus de gens à l'extérieur, favorisant une relation plus intime avec la nature. Le but du site web: centraliser toutes les offres liées à l'expérience de pêche. Les guides locaux, les logements, les domaines piscicoles privatisés, les bateaux en mer et les agences de voyage spécialisées. La plateforme de réservations en ligne totalise aujourd'hui 1.000 offres dans 58 pays, sur les cinq continents. Mais rêve de ramener la grosse prise: se frotter aux 80.000 professionnels dans le monde à proposer des expériences de pêche. Des parcours privés, aux experts et lodges du monde entier, Fishtripr rêve de s'imposer comme le guide de référence dans le tourisme de la pêche.

09H12 UN JOUR DANS L'INFO. Hélène Maquet # Hélène Maquet revisite un moment de culture belge : l'arrivée dans nos oreilles de la New- beat, une période musicale particulière. Un Jour dans l'Info est une série réalisée grâce...