Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 12/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H14 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H21 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Pour la séquence Europe au quotidien, nous partons à la rencontre de vignerons belges et néerlandais.

Des viticulteurs qui ont reçu cette année une appellation d'origine protégée pour leur vin. Ce label européen désigne des produits dont la matière première, la transformation et l'élaboration proviennent d'une aire géographique déterminée. Et ici la particularité de cet AOP, c'est qu'elle est transfrontalière. C'est une première dans le domaine du vin. Le Maasvallei Limburg est en fait produit à partir de cépages cultivés sur les deux berges de la Meuse. L'une située en Belgique, l'autre aux Pays-bas. C'est donc le long de ce fleuve qu'Alice Debatis a rencontré Karel Henckens et son voisin néerlandais Harry Vorselen. (R)

07H30 LE JOURNAL. Mariam Alard



07H37 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV ? PROKOFIEV - Concerto pour piano n°2 - En Russie, début XXème, celui dont on dit qu'il a des doigts d'acier, des poignets en acier, des biceps - des triceps en acier, des omoplates en acier - bref, que c'est un cuirassé d'acier musical, c'est Serguei Prokofiev. Il faut croire que sa fierté était aussi d'acier, puisqu'en terminant ses examens au Conservatoire, il joue son propre concerto n°2 - qu'il a fait éditer et qu'il distribue au jury.. (R)

07H48 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Bernard Delattre # A Pékin le 12 août 1978, il y a donc 40 ans jour pour jour, la Chine et le Japon signaient un traité de paix et d'amitié. Après des décennies de brouille, donc, les deux plus grandes puissances asiatiques s'entendaient enfin. (R)

07H54 TENDANCE NUMERIQUE. Cédric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société... Décryptage tous les jours avec nos nouveaux chroniqueurs. Ce jeudi, Lucie Rezsohazy s'interroge : « Quelles questions se poser avant de poster des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux » ? (R)

08H00 LE JOURNAL. Diane Burghelle

08H15 LE JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08h22 INTERVIEW DECOUVERTE. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Victoria de Brabandère, responsable du collectif « Collectmet », un collectif qui vise à réduire le gaspillage alimentaire en distribuant les invendus du marché.





08H30 LE JOURNAL. Mariam Alard

08H36 INVITE ACTU. Diane Burghelle # Diane reçoit Virginie Devaster, directrice de la CTEJ pour aborder les Rencontres Théâtre Jeune Public qui débutent ce vendredi. Des représentations auxquels assistent des centaines de spectateurs. La plupart sont des acheteurs dont des acheteurs étrangers. Mais qu'est-ce qui se joue donc à Huy ? Réponse avec notre invitée. (R)

08H46 AGENDA DU WEEK-END. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Aurore Van de Winkel, spécialiste belge des Légendes urbaines, qui propose via son projet « Brussels Urban Legends Tour » un tour décalé de Bruxelles pour découvrir les récits légendaires contemporains qui se localisent dans la capitale belge. Des mygales dans les yuccas vendus chez les fleuristes ; des femmes enlevées dans les cabines d'essayage de magasins ou aspirées dans les toilettes de stations de métro; des étudiants ingénieux qui taclent leur professeur; ou encore des aliments inquiétants dans vos assiettes: il s'en passe de drôles dans Bruxelles à ce qu'on dit! Mais ces anecdotes sont-elles authentiques ou bien inventées ? Réponse avec notre invité qui dans le cadre du Brussels Urban Legends Tour, vous fera découvrir les récits les plus sombres de la ville : des récits effrayants, dégoûtants ou amusants qui ne sont jamais cités par l'office du tourisme ou les autorités mais qui circulent chez les habitants.

