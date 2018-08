Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 11/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H18 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Amandine Alexandre # La carte postale nous emmène au Royaume Uni. Le pays des royal weddings, des pubs et de James Bond... Et bien figurez-vous que le MI6, le service de renseignement extérieur de Sa gracieuse Majesté cherche désormais à se distancer de l'image du plus célèbre des agents secrets. C'est ce que va nous expliquer notre correspondante sur place Amandine Alexandre. (R)

07H34 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Le 14 mars dernier, Simon recevait Nicolas Casula, fondateur d'Itinari, jeune start-up bruxelloise qui veille à promouvoir les voyages "hors des sentiers battus" en Europe. De nombreux Européens jeunes ou moins jeunes ont souvent tendance à négliger la beauté et les merveilles que notre continent a à offrir. C'est ici qu'Itinari intervient afin d'offrir aux utilisateurs une toute autre vision de l'Europe, mais aussi de les aider à planifier leur voyage. Travaillant avec plus de 30 bloggers dans 35 pays en Europe leur site contient déjà plus de 1.200 récits de voyage inspirant. (R)

07H47 MAJUSCULE. Eddy Caekelberghs # Notre rendez-vous hebdomadaire avec Eddy Caekelberghs et un auteur en préfiguration de son émission Majuscules du dimanche sur la Première. Cette semaine ce sera Pascal Bruckner, romancier, philosophe, essayiste. L'homme, qui avait 19 ans à l'été 68, a-t-il gardé une nostalgie de cette époque cinquantenaire ? Et puis quelles sont ses lectures et conseils lectures ? Réponses ... (R)

07H53 TENDANCES NUMERIQUES. Cedric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société... Aujourd'hui, Tom Salbeth et le narcissisme des applications smartphones. (R)

08H20 AGENDA DU WEEK-END. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Jean-Pierre Bissot, responsable du Gaume Jazz Festival. Le Gaume Jazz célèbre sa 34e édition les 10, 11 et 12 août. Avec Lars Danielsson, Trio Grande, Eve Beuvens, Michel Massot, Igor Gehenot, Barbara Wiernik, Rabih Abou-Khalil, etc. Comme chaque année à Rossignol, dans la commune de Tintigny, les festivaliers vont vivre le jazz dans sa diversité, en passant par le bop, le blues, le chant a cappella, la musique roots, les influences latino, funky, arabe, flamenco et même électro. (T)

08H35 INVITE ACTU. Diane Burghelle # Diane reçoit Christophe Charlot, journaliste au Trends Tendances pour les 10 ans de Airbnb. Ce journaliste s'est mis dans la peau d'un Belge essayant de vivre de l'économie dite collaborative, en devenant prestataire de services pour les plates-formes les plus connues. Rencontre avec l'auteur d'« Uberize me », sorte de road movie journalistique d'un mois au cœur de l'économie collaborative. (R)

08H46 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Nicolas Buytaers # Nicolas reçoit Emmanuel Jehin, chercheur FNRS, chercheur à l'Institut d'Astro-physique à l'ULG et président du Groupe Astronomie de Spa. Chaque été, du 25 juillet au 17 août, la Terre traverse un « nuage de poussières » abandonné dans l'espace par la comète Swift-Tuttle, du nom des deux astronomes qui la découvrirent en 1862. Ces poussières de la taille d'un grain de sable s'enflamment au contact de l'atmosphère, et donnent naissance au phénomène des étoiles filantes. Celles que vous pourrez observer sont les célèbres Perséides, que la tradition appelle les « Larmes de Saint Laurent ». Explication avec notre invité. (T)

