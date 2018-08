Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 05/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H14 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H21 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # On passe à la séquence Europe au quotidien qui nous fait parfois visiter les coulisses des lieux insolites du quartier européen. C'est le cas ce matin elle nous emmène au Call center Europe Direct. Chaque année, des chefs d'entreprises, des chercheurs, des professeurs, des autorités nationales, des citoyens européens composent le numéro gratuit : 0 800 67 89 10 11 pour trouver une réponse à leurs interrogations européennes. Au bout du téléphone, une quarantaine d'employés qui tous ensemble parlent les 24 langues officielles de l'Union. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Qu'est-ce qui fait réagir les européens Pour le savoir, notre journaliste Alice Debatis a fait comme tout le monde... elle a décroché son téléphone... Un reportage diffusé le 27 avril dernier dans l'émission La Semaine de l'Europe. (R)

07H30 LE JOURNAL. Mariam Alard



07H37 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV ? VILLA-LOBOS - Bachianas Brasileiras - Il y a des gens pour qui l'Allemagne, c'est un pays lointain et exotique. Villa-Lobos, par exemple, qui, depuis Rio de Janeiro, rêve de l'Europe, berceau de la musique classique... Mais à un moment, il se rendra bien compte que ça n'a pas de sens de continuer à imiter Mozart, Beethoven, Bach et encore Beethoven. (R)

07H48 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Chloé Goudenhooft # Le 04 aout 1914 L'Allemagne envahit la Belgique, et le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Comment cet événement a t-il été vécu depuis la Grande Bretagne ? Réponse avec notre correspondante à Londres Choé Goudenhooft. (R)

07H54 TENDANCE NUMERIQUE. Cédric Wautier # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société... Mercredi, Julie Foulon s'est interrogée sur le potentiel d'émancipation social que représente la digitalisation, tout cela au micro de Cédric Wautier. Un reportage diffusé le 01er aout dernier dans l'émission Tendance Première. (R)

08H00 LE JOURNAL. François Kirsch



08H15 LE JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08h22 INTERVIEW DECOUVERTE. François Denamur # François reçoit Renaud Jean-Louis, coordinateur de l'association « After Festival Recup » qui s'occupe de silloner les campings de festival pour ramasser les objets laissés et sensibiliser à la récupération. Après avoir été lavé, ce matériel sera redistribué aux associations qui s'occupent des plus démunis ; des SDF aux migrants.



08H30 LE JOURNAL. Mariam Alard

08H36 INVITE ACTU. François Kirsch # François reçoit Eric David, professeur émérite de droit international à l'Ulb pour aborder les 15 ans de l'abrogation de la loi sur les compétences universelles.

08H46 AGENDA DU WEEK-END. François Denamur # François reçoit Didier Nyns, organisateur de la Foire du vynil de Liège. Dans le cadre du Micro-Festival, plus de 25 exposants venus des quatre coins de l'Europe vous proposent des milliers de vinyls sous tous formats, sont également présents dans les différents stands des cd's introuvables. (T)

