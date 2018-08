Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 04/08/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H18 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Florence La Bruyère # Budapest a accueilli 3,5 millions touristes l'an dernier, le double d'il y a 8 ans. Le centre-ville de la capitale hongroise, où les bars sont ouverts toute la nuit, est devenue la nouvelle coqueluche des fêtards. On ne compte plus les hordes de touristes britanniques venus enterrer leur vie de garçon.

Tout cela entraîne des nuisances pour les habitants qui n'en peuvent plus. le dimanche 18 février dernier, un référendum local était organisé. « Voulez-vous que les bars ferment à minuit ? » c'était la question posée aux résidents de l'arrondissement. A la veille du vote, Florence La Bruyère a promené son micro dans le quartier. (R)

07H34 GENERATION START UP. Maxime Paquay # Le samedi 10 février, Maxime recevait Cédric Berthelier de Treedy's : start-up belge fondée en 2015, ayant mis au point la cabine d'essayage virtuel. Vous entrez, vous vous faites flasher en une fraction de seconde par 130 caméras, et quelques minutes après, vous recevez, à votre adresse mail, le lien vers votre avatar 3D. (R)

07H47 MAJUSCULE. Eddy Caekelberghs # Vincent Engel est l'une de nos plumes belges reconnues. Il publie un imposant tome aux Escales intitulé « Maramisa ». Eddy Caekelberghs préface ici avec l'auteur l'univers de ce roman qui fera partie de la rentrée de notre émission littéraire dominicale Majuscules. L'occasion aussi de découvrir à quoi ressemble l'été d'une plume boulimique .... (R)

07H53 TENDANCES NUMERIQUES. Fabrice Lambert # La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l'économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société... Ce samedi, "Le numérique au service de la collectivité" avec Damien Van Achter au micro de Fabrice Lambert. Un reportage diffusé le 31 juillet dernier dans l'émission Tendance Première (R)

08H20 AGENDA DU WEEK-END. François Denamur # François reçoit Alexis Cambier, responsable de l'office du tourisme d'Enghien pour évoquer le week-end du modélisme. Chaque année, l'élite belge du modélisme et de la miniature se rassemble à Enghien. L'espace d'un week-end, le Parc accueille ainsi 5.000 passionnés et 250 exposants... Des pilotes, des associations et les animations les plus spectaculaires !

08H35 INVITE ACTU. François Kirsch # François reçoit Elena Volochine, correspondante en Russie pour parler du « Groupe Wagner » et de son rôle en Syrie. Si cette organisation n'a aucune existence légale, les sociétés militaires privées étant interdites en Russie, elle a été "une composante essentielle des opérations russes à Lattaquié et dans l'est de la Syrie", selon l'AFP. Symbole d'un conflit très complexe impliquant puissances mondiales et tribus locales alliées ou opposées selon leurs intérêts, cette formation mystérieuse complète sur le terrain la tâche des militaires russes stationnés en Syrie dans le cadre de la campagne de frappes aériennes lancées en 2015 par Vladimir Poutine pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Elle est au centre de l'attention depuis que, le 7 février, Washington annonçait avoir tué au moins 100 combattants pro-régime dans la région de Deir Eezzor, en riposte à l'attaque du QG de combattants kurdes et arabes syriens soutenus par les Etats-Unis. Après quelques jours de silence, Moscou a reconnu la mort de cinq de ses concitoyens dans ces attaques et "des dizaines" de blessés, précisant que tous étaient "allés en Syrie de leur propre initiative". (T)

François reçoit Dylan Klass, un des fondateurs de Narrative Nation, une société de création et de production audiovisuelle. Après le succès de leur websérie «...

