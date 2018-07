Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 01/07/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Natassia Cara, coordinatrice du village culturel pour la Maison du Tourisme de La Louvière, pour l'événement « Un week-end au bord de l'eau ». Le Week-end au bord de l'eau, c'est un cocktail détonant de culture, de plaisir, de nature le long du célèbre Canal du Centre historique. Une occasion unique de découvrir ce site wallon classé au patrimoine de l'UNESCO et ses ascenseurs hydrauliques. (T)

07H15 BULLE SPORT. Michael Menten

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Baptiste Hupin # (R)





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Brems # Le réchauffement climatique fait-il apparaître de nouvelles espèces ? On en parle avec Sophie Brems dans les curieux du dimanche. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # Cette semaine, on retrouve Patrick Leterme en direct depuis les coulisses du festival Musique 3.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Eric Meyer # Retour avec Eric Meyer, notre correspondant à Pékin, sur la date du premier congrès du Parti communiste chinois le 1er juillet 1921. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou. Ce dimanche, focus sur « l'art de ne rien faire » ou l'art du « dolce farniente ».. Un exercice bénéfique pour notre santé mentale (R)

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Michael Menten

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Jacques Prouvost, pour « un dimanche de jazz ». Ce dimanche, la play-list jazz des vacances ! Miles on the road, Legnini en bord de mer, ou Bollani pour une séance de bronzage ! L'été sera jazz !







08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Sébastien De Jonge, directeur de l'asbl « Sans Collier », une association active depuis 1972 en Belgique dans la protection animale. Au menu du jour : le décret permettant la saisie des animaux par les autorités locales qui entrera en application dès le 1er juillet en Wallonie. Grace à l'adoption de ce texte, les bourgmestres et les zones de Police locales pourront à nouveau saisir des animaux lorsqu'un animal est en danger. Ce décret fait suite à un mouvement de contestations de différents refuges. En effet ces refuges avaient manifesté leur indignation et réclamé une meilleure efficacité sur le terrain concernant les saisies d'animaux.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cindya Izzareli # En ce début de vacances, Cindya Izzarelli nous emmènera pour un tour du monde des petits déjeuners. Méditerranée, Asie, Afrique ou Grand Nord.. Comment démarre-t-on la journée aux 4 coins de la planète ? Découverte en dégustations ! (R)

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Fabrice Lambert # Le journal des médias de Fabrice Lambert.

08H59 METEO.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS