Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 30/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Brems

07H12 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay # Proximus lance une offre « à destination des millennials ». EPIC propose un forfait avec accès illimité à certaines applications...forcément au détriment d'autres. Cette pratique appelée « zero rating » est, sur le principe, une entrave à la neutralité du net - une discrimination financière vis-à-vis de contenus non favorisés par le fournisseur d'accès à internet. Mais ces pratiques sont tolérées sous conditions par les régulateurs européens. Aux Etats-Unis, par contre, la neutralité du net est définitivement enterrée.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Frederic Faux # Nous vous emmenons en Suéde à présent, La Suède ou généralement lorsque l'on parle sport, on parle surtout football, handball, ou hockey sur glace. Le cricket, vous savez, ce sport qui se pratique avec une batte et une petite balle de cuir et qui est joué par des millions de personnes en Grande Bretagne et dans les anciennes colonies britanniques, était jusqu'à ces dernières années quasi-inconnu sur les pelouses du royaume scandinave. Mais la crise migratoire changé la donne. Avec 65 clubs, un championnat, et plus de 2000 licenciés, le cricket explose en Suède. C'est notre carte postale de la semaine, Elle nous est envoyée de Stockholm par notre correspondant Frédéric Faux. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Yvan Fonteyne, chargé des relations presse et publiques pour l'Euro Space Center, concernant la première visite officielle en Belgique de Thomas Pesquet. Véritable touche-à-tout (Ceinture noire de judo, joueur de saxophone confirmé, pilote de ligne, ingénieur diplômé en conception et contrôle des satellites), le célèbre astronaute français a passé 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale en 2017 où il a réalisé 60 expériences scientifiques pour la mission Proxima et pris des centaines de photos toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Très actif sur les réseaux sociaux (1 500 000 fans sur facebook et 700 000 abonnés sur Twitter), Thomas Pesquet est probablement l'un des astronautes les plus connus de notre planète.









07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

07H37 GENERATION START UP. Maxime Paquay # Maxime reçoit Frederic Dufour, de la start-up ZIKMI. ZIKMI est une plateforme digitale indexant les guitares et basses permettant aux vendeurs, fabricants, assureurs et guitaristes de contrôler les vols, pertes et ventes d'instruments. Sorte de car-pass de la guitare en somme, qui ravira tous les musiciens qui se sont fait voler leur Gibson après un concert. La start-up est basée à Louvain-la-Neuve et Madrid. Ça marche ?

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Jean-Claude Verset # Séquence science avec Jean-Claude Verset qui nous parle de la santé de nos smartphones, ce qui peut les ralentir, comment identifier les symptômes et surtout comment les guérir.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Michael Menten

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay # Maxime reçoit Gérôme Vanherf, directeur opérationnel du fonds d'investissement Leansquare et cheville ouvrière du Wallifornia MusicTech (qui en est à sa deuxième édition). Ce point de rencontres entre l'industrie musicale et l'innovation technologique a une ambition : devenir numéro 1 en Europe pour les Music Tech. Bon nombre de participants au festival sont des start-up étrangères, allemandes, françaises, britanniques. Est-ce que la Wallonie peut réellement devenir un pôle d'innovation pour l'industrie musicale ? Comment être innovant et rentable dans le monde de la musique, alors que Spotify espère atteindre la rentabilité...dans trois à quatre ans.





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Thomas Predour, coordinateur de la 1ère édition des Dialogues en humanité à Bruxelles. Un festival citoyen sous les...

