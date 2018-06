Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 24/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Leonard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Valérie Renard, directrice de Riveo pour l'évènement ¿À l'écrevisse ou à la mouche¿. Pour une partie de pêche (initiation ou perfectionnement), ou un moment de détente au bord de l'eau, l'équipe de Riveo s'occupe de tout. Seul ou en petit groupe, Leurs guides vont feront découvrir les meilleurs et plus beaux coins de pêche de l'Ourthe. (T)

07H15 BULLE SPORT. Michael Menten

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # (R)





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Patrick Goldberg # Focus sur le décollement de la rétine.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # Cette semaine, Patrick Leterme nous fait découvrir l'opéra "Nixon in China" (1987) de John Adams, basé sur la rencontre entre Nixon et Mao .... En écho au sommet Trump - Kim. L'occasion d'évoquer la musique minimaliste américaine

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Emmanuelle Steels # Belgique-Argentine, 25 juin 1986 : demi-finale de la coupe du monde de football. Retour sur le Mundial de Mexico et la meilleure performance jamais réalisé par les Diables rouges en Coupe du Monde. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou. Ce dimanche, dans le viseur d'Ilios : l'espoir, qui a inspiré de nombreux philosophes, penseurs et contemporains. Dans notre société en crise, a-t-il encore une utilité ?

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Michael Menten

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Mathilde Georis, co-fondatrice du projet ¿Histoire du grain¿. Dans le cadre de leurs missions sur le thème des produits locaux, le GAL Pays de Herve et le RATav (Réseau Aliment-Terre de l'arrondissement de Verviers) présente une nouvelle coopérative : Histoire d'un grain. Partant du constat que le Pays de Herve est entièrement dépendant des importations en matière de céréales panifiables, quatre citoyens ont décidé de s'unir afin de créer une filière locale ¿du grain au pain¿ : culture, meunerie et boulangerie.







08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Mazyar Khoojinian, docteur en histoire à l'ULb et spécialiste de la Turquie pour évoquer les élections présidentielle et législatives turques.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens # Sophie reçoit Olivier Poels qui nous emmène pour sa balade œnologique dominicale dans le Piemont. Terre de vins prestigieux mais aussi de flacons moins connus mais réservant eux aussi une foule d'émotions pour le palais !

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Fabrice Lambert # Le journal des médias.

08H59 METEO.

