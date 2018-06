Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 23/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Leonard

07H12 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois # Bientôt les vacances, comment payer à l'étranger ? Retrait de cash ou par carte directement dans le magasin ? Carte de crédit ou de débit ? Les frais d'utilisation ne sont pas les mêmes en fonction des banques, des pays,... On verra quelles sont les commissions des banques sur les opérations de payement et de retrait à l'étranger.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Pascal Thibaut # La carte postale nous est envoyée de Berlin cette semaine. Elle nous parle d'une exposition sur "l'épargne-histoire d'une vertu allemande". Une expo qui tente d'expliquer pourquoi la culture de la stabilité économique et de la rigueur font tellement partie intégrante du modèle allemande et imprègne la vie personnelle de nos voisins depuis des décennies. Un reportage de notre correspondant à Berlin Pascal Thibaut. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Camille Lefèbvre, responsable com pour la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux et coordinatrice de la cellule communication pour la plateforme des musées P.A.R.C. ! P.A.R.C., c'est huit institutions muséales implantées en Région du Centre. Démarche unique en Wallonie et à Bruxelles : le rassemblement, sur base volontaire, de huit institutions muséales ayant des statuts et des pouvoirs organisateurs différents. L'objectif principal : la création de nouvelles dynamiques, bénéfiques à la fois pour les musées, pour la région et pour les visiteurs. Et afin de célébrer la concrétisation de cette plateforme aux yeux du public et l'ouverture de ce grand musée qu'est P.A.R.C, le public aura la possibilité de pénétrer dans chacune des huit institutions, à toutes ou à certaines expositions, entièrement gratuitement.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

07H37 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Simon reçoit Ségolène Martin, managing partner chez Kantify, start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Kantify permet aux détaillants de « libérer le potentiel de leurs données grâce à l'intelligence artificielle ». Cette start-up développe des solutions d'intelligence artificielle pour valoriser la masse de données à disposition des entreprises. Au menu : la croissance du big data, ses applications concrètes, mais aussi la place des femmes dans les start-ups technologiques. Une jeune entreprise tech sur 10 seulement est fondée par une femme.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Pasquale Nardonne # Focus sur Francesco Redi qui a amené la preuve de la non- existence de génération spontanée.

08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Michael Menten

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Simon Bourgeois # Simon reçoit Sandrino Graceffa, directeur de Smart (coopérative de travailleurs indépendants/autonomes) : il faut repenser le salariat qui n'est plus adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, le salariat n'est plus la norme, il faut leur offrir des perspectives. Le travail freelance ne doit plus rimer avec précarité. La coopérative, par exemple, est une réponse à l'Uberisation. Notre invité connait bien le monde du travail, il nous donnera sa lecture de son évolution et ses pistes d'amélioration.





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Leonard

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Sigrid Brisack, directrice de l'ASBL « Aidants proches » pour la parution de leur mémorandum pour les élections communales 2018 en cette journée nationale des aidants-proches. Au cœur de ce mémorandum, deux « demandes » : Le développement de l'information de proximité pour les aidants proches et favoriser l'accès aux services d'accompagnement, d'aide et de soins, à domicile comme en résidentiel, en plus de la prise en compte de l'aidant comme partenaire de l'aide.

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Larissa...

