Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 17/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Philippe Mattart, directeur général de l'Apaq-W pour le Week-End Découverte des Brasseries, Vignobles & Distilleries de Wallonie. Les 16 & 17 juin prochains, ce sont 23 brasseries et 13 vignobles, rejoints par 5 distilleurs de Wallonie, qui ouvriront grand leurs portes à l'occasion de la 2ème édition du Week-End Découverte. En effet, le secteur de la distillerie connait un essor considérable des gins et whiskies. Tous ces passionnés partageront leur savoir-faire, ainsi que la richesse, la diversité et l'authenticité de leurs productions ! Avant la dégustation, place en effet à la découverte en famille ou entre amis de l'histoire des lieux, des produits et des techniques de fabrication en circuit court.

07H15 BULLE SPORT. Arnaud Montero

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Cette semaine focus sur les étiquettes mensongères à travers le Bureau des consommateurs européen qui dénonce les tactiques trompeuses que l'agro-alimentaire utilise partout dans l'UE. (R)





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzee # Focus sur les cités-dortoirs ou plus précisément sur le phénomène de Rurbanisation qui a transformé progressivement des zones rurales en mini-banlieues urbaines. Avec quelques conséquences à la clé...

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont # Découverte ce dimanche des festivals classiques de l'été avec Nicolas Blanmont !

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Frederic Says # le 17 juin 1939 en France, Eugène Weidmann était le dernier condamné à mort à être guillotiné en public (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou.

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Arnaud Montero

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Nathalie Demain pour son livre "Guide des plus belles balades en Brabant wallon au fil de l'eau". Découverte de 24 itinéraires en boucle au fil de l'eau avec notre invitée.





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Luc Lorfèvre, journaliste chez Moustique pour aborder l'ouverture de la saison des festivals.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens # Sophie reçoit Marine Mandrila, fondatrice de Food Sweet Food et à l'origine du Refugee Food festival accompagnée d'Abdulrahman. Originaire d'Alep en Syrie, Abdulrahman a fait ses débuts culinaires dans la boucherie familiale et a n'a depuis cessé d'expérimenter et de développer ses talents culinaires dans des restaurants de Syrie, d'Egypte et de Belgique. Cette année, et pour la première fois, le Refugee Food Festival ce n'est pas moins de 100 restaurants, 14 villes et 3 continents qui vibreront au rythme d'un festival solidaire, animés par l'envie de mobiliser les citoyens autour de la table et de la cuisine et de célébrer ensemble la Journée mondiale du réfugié (20 juin).

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem # Le journal des médias.

08H59 METEO.

