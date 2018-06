Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 16/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée # Est-il intéressant financièrement parlant d'acheter ses bonnes bouteilles de Bordeaux en primeur - c'est maintenant que ça se passe - ou bien on peut attendre les grandes foires aux vins de la rentrée en septembre-octobre.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Frederic Says # Cette semaine la carte postale nous emmène en Seine Saint Denis, au nord de Paris. Notre correspondant Frederic Says, est parti à la rencontre d'association de terrain qui tente de favoriser l'accueil des migrants. Parmi elles Tote, c'est le nom du dieu égyptien du savoir, une organisation qui enseigne gratuitement le français aux migrants. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Bernadette Vrancken, directrice de Archipel 19. Tous les ans, le Kroon (Gemeenschapscentrum) et Archipel 19 (Centre culturel) donnent rendez-vous aux habitants de Berchem-Sainte-Agathe et ses alentours pour un festival d'arts de rue, cirque et danse gratuit au cœur de la commune, dans un écrin de verdure.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

07H32 REVUE DE PRESSE. Nicolas Vandenschrick

07H37 GENERATION START UP. Michel Gassée # Michel reçoit Jean Pihet, CEO (?) de Vingauge, une start-up spécialisée dans l'installation de boitier électronique de mesures relié à des capteurs pour véhicules anciens. Les données manquantes, telles que la pression, la température de l'huile, le voltage, le courant batterie, etc., sont ensuite transmises sans fil sur une tablette ou un smartphone et affichées en temps réel.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Tom Salbeth #

08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Arnaud Montero

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Michel Gassée # Michel reçoit David de la Croix, président de l'Ires. L'Institut de recherches économiques et sociales de l'UCL fête ses 90 ans mais quelle est l'importance aujourd'hui d'un institut de recherche en économie ? Quelles sont des priorités ? Sont-elles les même qu'il y a ne serait-ce que 20 ans ? A qui les résultats de cette recherche sont-ils destinés ? Etudiants ? Entreprises ? Citoyens ?





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Jean-Luc Lejeune, directeur de la SPGE, la Société Publique de Gestion de l'Eau pour l'ouverture officielle des sites de baignades en Wallonie. 21 sites officiels de baignade en plein air seront ouverts au public cet été et ce dès ce vendredi. Cependant quatre zones sont fermées pour cause de réhabilitation et d'aménagement, tandis que huit autres sont interdites en raison de la qualité insuffisante de l'eau ou parce qu'elles sont trop polluées pour y nager. Analyse avec notre invité.

08H46 L'INFO INVISIBLE. Nicolas Vandenschrick

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Stéphanie Quantin-Biancalani, commissaire de l'exposition « Alvar Aalto. Architecte et designer. » La Cité de l'architecture présente une large rétrospective du Vitra Design Museum et du Musée Alvar Aalto, Finlande. Elle rassemble une sélection exceptionnelle de ses principales réalisations architecturales et de ses pièces de design devenues iconiques. Trente ans après la dernière grande rétrospective française, cette exposition réalisée en partenariat avec la Fondation Alvar Aalto retrace, à travers près de 150 œuvres (maquettes, dessins, photographies historiques et contemporaines) en grande partie présentées pour la première fois en France, les jalons des cinquante années d'activité de l'architecte depuis les premiers projets finlandais des années 1920 jusqu'au développement international de l'agence. (R)

08H55 INTERVIEW DECOUVERTE PART 2. Sophie Moens # Sophie reçoit Stéphanie Quantin-Biancalani, commissaire de l'exposition « Alvar Aalto. Architecte et designer. » La Cité de l'architecture présente une large rétrospective du Vitra...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS