Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 10/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Catherine Fierens, coordinatrice du projet Boeren Bruxsel Paysan. Ce projet pilote d'envergure, invite tous les Bruxellois à une Fête maraîchère aux étangs de Neerpede et dans la campagne environnante. Et si Neerpede, au-delà d'un potentiel stade de foot ou lieu de baignade, était avant tout un espace vert exceptionnel et la dernière grande zone agricole de Bruxelles ? (T)

07H15 BULLE SPORT. Arnaud Montero

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Dans notre séquence Europe au quotidien focus sur les 60 ans de la Banque européenne d'investissement. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Charlotte Dekoker # Chronique spéciale innovation sociale avec Charlotte Dekoker qui nous fait découvrir en quoi le sport permet d'être en meilleure santé.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV Brahmes ? Ce matin plongeons dans l'œuvre du compositeur allemand Johannes Brahms. Une production pianistique mais aussi de musique de chambre prolifique : 24 œuvres allant de la sonate au sextuor ! Ce dimanche, découverte de son Premier Trio pour piano et cordes ! (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi # Retour sur le décès de John Gotti, l'un des plus célèbres parrains de la mafia de New York. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou. Dans sa ligne de mire : les bienfaits du rire !

07H59 METEO.



08H LE JOURNAL. Sophie Léonard

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Arnaud Montero

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Olivier Lempereur. Ils sont artistes, artisans, architectes ou designers... et leurs savoir-faire font désormais mouche au-delà des frontières ! Démonstration ce dimanche avec un duo d'architectes/décorateurs bruxellois Helène et Olivier Lempereur. Les plus grands noms et de prestigieux clients (Hermé...) font désormais appel à leur talent. Découverte de leur univers, approche du métier et leur passion pour le beau et l'esthétique dès 08h15.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Léonard # Sophie reçoit Benoit Smets, volcanologue pour revenir sur l'éruption du Volcan de Feu au Guatemala. Décryptage de cette catastrophe volcanique et petit tour d'horizon des volcans encore en activité avec notre invité.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq # Dernier épisode de la série consacrée aux mythes de l'histoire de la gastronomie avec "Parmentier et la pomme de terre". On lit un peu partout qu'Antoine Parmentier, dans les années 1780, tente vainement de faire adopter la pomme de terre aux Français jusqu'au jour où il a l'idée géniale d'en faire planter sur un terrain vague aux abords de Paris et de le faire garder par des soldats pendant la journée afin d'exciter la curiosité des riverains. La nuit, il ordonne aux gendarmes de rentrer chez eux pour permettre aux maraudeurs de piller les champs en toute tranquillité. La ruse fonctionne instantanément et, bientôt, partout en France, la pomme de terre est enfin adoptée par le peuple. Alors, que penser de cette histoire ? Fake news ou réalité ? Le point dès 08h40 avec l'historien de l'alimentation Pierre Leclercq.

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem # Le journal des médias.

08H59 METEO.

Animateur Sophie MOENS