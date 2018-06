Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 09/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay # Comment choisir son téléviseur à la veille de la Coupe du Monde ? Les promotions sont nombreuses, les points d'attentions aussi : prix, taille, définition, ... Est-ce que la Coupe du Monde dope réellement les ventes d'écrans tv ? Après un recul de 4% en 2017 sur le marché mondial des téléviseurs... Oui, comme tous les quatre ans, le ventes remontent.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. X # La carte postale nous viendra d'Espagne. On parlera des protocoles mis en place dans les festivals de musique pour protéger les femmes contre des agressions sexuelles. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Valérie Dallemagne coordinatrice et responsable de l'évènement Wallonie bienvenue. Durant 6 week-ends, la région accueille la manifestation « Wallonie Week-ends Bienvenue ». Dans le cadre de la thématique 2018 « la Wallonie Insolite », cette nouvelle édition des Weekends Bienvenue mettra en avant toute sortes d'activités insolites. Retrouvez au programme des artistes, artisans, créateurs à découvrir, et de nombreux habitants se réjouissent d'ouvrir leurs portes pour partager leur passion et leur terroir. Chacune de ces communes proposera des expositions, des balades gourmandes, des spectacles et des démonstrations équestres et bien d'autres surprises. (T)

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 REVUE DE PRESSE. Maité Warland

07H37 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Maxime reçoit Serge Goldwicht, fondateur de Sexblotch. Plate-forme de vidéos pornographiques alternative, sans exploitation humaine. A l'image, de l'abstrait en mouvement. Au son, du plus que suggestif. Un véritable ovni dans le monde de la pornographie, qui vise à titiller l'imaginaire plutôt que d'imposer des stéréotypes. Le modèle économique n'a pas été réfléchi en amont...est-il viable aujourd'hui ? En tout cas, des thérapeutes sont intéressés

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Jean-Claude Verset # Ce samedi on se pose la question de savoir si un patron a le droit de contrôler la messagerie électronique de son employé. Entre le droit au respect de la vie privée de l'employé et le droit de surveillance du patron sur son personnel, quelles sont les limites entre vie privée et vie professionnelle ? Réponse avec JC Verset !

08H LE JOURNAL. Sophie Léonard

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Arnaud Montero

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay # Maxime reçoit Stéphanie Fellen, fondatrice de Made&More. L'entreprise liégeoise de vêtements durables a déposé le bilan en novembre 2017. Pas une question de manque de succès ou de rentabilité...mais une question de financement. Et fin avril, la marque est relancée. Qu'est-ce qui a changé ? Comment on se relance ? Comment on vit un dépôt de bilan ? Pour Stéphanie Fellen, en Belgique, on ne se donne pas les moyens de ses ambitions - en termes de financement. Et pour une femme, c'est encore plus compliqué. Par exemple, présenter un projet de vêtements en ligne...devant « un parterre d'hommes blancs de soixante ans ».







08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H36 L'INVITÉ ACTU. Sophie Léonard # Sophie reçoit Anne Lagerwall, professeur à la Faculté de Droit à l'ULB, pour aborder la candidature belge au Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis deux ans, la Belgique se bat pour convaincre les Nations Unies de l'importance de lui accorder un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU - responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales - pour la période 2019-2020. L'issue est acquise puisqu'il y a deux sièges à pourvoir et deux candidats : l'Allemagne et la Belgique. La seule interrogation réside dans le nombre de voix des autres Etats qui seront récoltées. Analyse avec notre invitée.

08H46 L'INFO INVISIBLE. Maité Warland

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens #...

