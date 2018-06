Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 03/06/2018

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Nathalie Guilmin, porte-parole de Bruxelles Environnement pour nous parler du festival de l'environnement. Un événement organisé par la Région bruxelloise destiné à rencontrer les acteurs de l'environnement à Bruxelles et faire le plein d'informations autour du thème du "Zéro Déchet".

07H15 BULLE SPORT. Arnaud Montero

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Evocation des 10 ans du règlement européen REACH, une législation qui vise à cartographier les substances chimiques en Europe pour protéger la santé humaine et l'environnement. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Brems # La taille des invertébrés peut-elle varier en fonction de la zone d'habitat de l'animal ? Eléments de réponse de Sophie Brems !

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV Wagner ? Richard Wagner, anarchiste, antisémite, poète fasciné par la mythologie nordique : le compositeur Allemand, soulève encore aujourd'hui les passions. Ce dimanche, incursion dans l'univers du fondateur de Bayreuth, de l'auteur de Tannhäuse, de Parsifal et de la Tétralogie mais aussi d'une petite comédie... de quatre heures ! (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Nicolas Feldmann # Le 03 juin 2014, En République arabe syrienne, Bachar el-Assad est réélu pour la troisième fois consécutive à la tête du pays (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou.

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Arnaud Montero

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Un dimanche de jazz avec Jacques Provost qui nous emmènera dans l'univers des grandes jazzwomen. De Billie Holiday à Ella Fitzgerald en passant par Shirley Horn ou les plus actuelles Nathalie Laurier ou Patricia Barber... les femmes comptent aussi dans le jazz ! Découverte en musique dès 08h15 !

08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Guido Gryseels, directeur du musée de l'Afrique central. Le musée de Tervuren fait peau neuve. Place désormais à une approche critique de l'ère coloniale. Parmi les sujets qui vont être évoqués : la rénovation du musée, la controverse des objets dits d'arts « coloniaux » (le Bénin ou encore la Belgique qui réclame des œuvres à la France) ou encore l'évolution du musée vers un musée plus « contemporain », ...

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Sophie Moens # Sophie reçoit Veronique Socié, fondatrice du bar à fromages "La fruitière". Avec le retour des beaux jours, elle nous parlera de la mozzarella, le fromage star des tablées estivales ! Ses coulisses, secrets de fabrication et dégustation nous seront contés dès 08h45 !

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem # Le journal des médias.

08H59 METEO.

