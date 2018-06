Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 02/06/2018

07H00 LE JOURNAL. Sophie Brems

07H12 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois # C'est la période pour remplir sa déclaration fiscale. Que déclarer si j'ai gagné un peu en jouant avec des Bitcoin ? Et si je suis un mineur pro et que j'ai gagné beaucoup ? Ma plus-value est-elle imposable ? Pas forcément... Les règles fiscales encadrant les crypto-monnaies ont été éclaircies cette semaine. Mode d'emploi.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Amandine Alexandre # La carte postale nous emmène au Royaume Uni. Le pays des royal weddings, des pubs et de James Bond... Et bien figurez-vous que le MI6, le service de renseignement extérieur de Sa gracieuse Majesté cherche désormais à se distancer de l'image du plus célèbre des agents secrets. C'est ce que va nous expliquer notre correspondante sur place Amandine Alexandre. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Fabrice Willot, fondateur et directeur du Brussels Food Truck Festival. Le Brussels Food Truck Festival est depuis 2014 le plus grand Food Truck Festival en Europe et a été le plus grand du monde en 2016. Cette édition 2018 "annonce un retour aux sources, un peu moins de food trucks au profit de plus de qualité et de diversité", souligne l'organisation. Quelque quatre-vingts food trucks seront présents cette année et plus de 100.000 visiteurs sont attendus. L'an dernier, 70.000 gourmands s'étaient rendus sur le site de Tour&Taxis où la précédente édition avait lieu.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

07H32 REVUE DE PRESSE. Aline Jacobs

07H37 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Simon reçoit Sophie Flagothier, fondatrice de Youmeal. Vous mangez au resto et vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre assiette ? Youmeal vous donne la recette, les allergènes, les valeurs nutritives, le taux de graisse, l'impact environnemental. La Startup de traitement de données alimentaires aide aussi les restaurants et les traiteurs dans leur informations au public. Et ça fonctionne ! Ils ont levé presque un million.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Pasquale Nardonne # Les scientifiques nous sont contés par Pasquale Nardonne. Ce samedi, découverte de James Prescott Joule, l'homme qui a donné son nom à l'unité de mesure de travail mécanique, de quantité de chaleur et d'énergie.

08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Arnaud Montero

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Simon Bourgeois # Simon reçoit Luc de Brabandere, Philosophe d'entreprise. La guerre annoncée entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle n'aura pas lieu. L'homme n'est pas en concurrence avec les machines. « On ne peut pas confier totalement aux machines des tâches qui nous font perdre une part de notre humanité. Même si un ordinateur peut assimiler les codes juridiques, seul un juge peut avoir un sens de la Justice. » dit-il.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # NOIR JAUNE BLUES ? Nathalie reçoit Béatrice Delvaux éditorialiste en chef au quotidien Le Soir ainsi que Fabrice Grosfilley, rédacteur en chef du service société de la RTBF pour la fin de l'opération « Noir Jaune Blues et après » menée par la RTBF et Le Soir. Pendant huit mois, les équipes du Soir et de la RTBF sont allés à la rencontre des habitants dans quinze communes, villages ou quartiers de Bruxelles et de Wallonie. Quels en sont les enseignements journalistiques ? Quelle suite à l'opération ? Réponse dès 08h35.

