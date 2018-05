Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 26/05/2018

07H00 LE JOURNAL. PY Meugens

07H12 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay # Au lendemain de l'entrée en vigueur du RGPD, le géant des moteurs de recherche, Google - avec 90 % de parts de marché dans le monde, doit désormais se conformer aux règles européennes sur la protection des données. Est-ce que les moteurs de recherche respectueux de la vie privée - qui ne collectent pas de données, ont encore un intérêt ?

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Wahoub Fayoumi # « le miracle économique portugais ». On va se diriger vers le Portugal avec notre carte postale du jour... Pour nous pencher sur ce qu'on appelle déjà depuis un certain temps le "miracle économique" portugais... Le Portugal... vient de très loin pourtant... après des années d'austérité... c'est une politique de relance qui a été mise en place par le gouvernement de gauche élu en 2014.... C'est aujourd'hui 3% de taux de croissance par an... moins de 8% de taux de chômage... Un reportage à Lisbonne, signé Wahoub Fayoumi et Guillaume Latour (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Astrid Dutrieu, responsable du Parc naturel transfrontalier du Hainaut à l'occasion d'une journée Portes Ouvertes « Citoyens en action » à la découverte de projets citoyens sur le territoire du PNTH. (T)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens



07H32 REVUE DE PRESSE. Arthur Lejeune

07H37 GENERATION START UP. Maxime Paquay # Maxime reçoit Vincent Vandoorne, CEO de Incredible Company. La jeune coopérative propose aux entreprises de valoriser leurs espaces verts : potagers, ruches, verger, petit élevage. L'objectif du service est de stimuler l'esprit d'équipe, et de conscientiser à l'alimentation saine. Ça marche ? Et comment Incredible Company se finance ? Les « partenaires » aujourd'hui, sont des grands noms comme Delhaize, ou IBA. Les potagers d'entreprise, argument marketing du « bien-être au travail », ou véritable moteur de l'esprit d'équipe ?

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Patrice Goldberg # Patrice Golberg se penchera ce samedi sur les pouvoirs du marketing sur notre cerveau.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Pascal Scimé

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay # Maxime reçoit Philippe Defeyt, économiste et homme politique pour aborder la protection des données. Les pouvoirs publics en Belgique n'ont pas encore pris la mesure de ce que les données pourraient permettre de faire. Liens entre polluants et maladies, accès aux données, mobilité, recherches académiques, ... Pour Philippe Defeyt, il faut protéger l'usage qui est fait des données plutôt que les données en tant que telles. Les données ne peuvent plus être considérées comme une propriété strictement privée, et il faut une politique ambitieuse de production et de circulation de données, du secteur public vers le secteur privé





08H30 60 SECONDES D'ACTU. PY Meugens

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Olivia Venet, avocate pénaliste et unique candidate à la succession d'Alexis Deswaef au poste de Président de la Ligue des Droits de l'Homme. Diplômée de l'ULB, Olivia Venet a été active à la Croix-Rouge. Elle a présidé la commission Justice de la Ligue des droits de l'Homme dont elle est administratrice. Avocate pénaliste à Bruxelles, elle exerce au sein du cabinet Vergauwen. Ce changement à la présidence de la Ligue à l'ordre du jour de l'assemblée générale ne constituera pas la seule évolution notoire puisque l'organisation est par ailleurs appelée à se transformer en une Ligue des droits humains.

08H46 L'INFO INVISIBLE. Arthur Lejeune

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Louma Salamé, directrice générale de la Villa Empain de la Fondation Boghossian. Joyaux Art-Déco de notre patrimoine architectural, la Villa Empain se veut aussi un lieu de rencontres entre les cultures orientales et occidentales. En cette période...

