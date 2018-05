Week-end Première - 21/05/2018

07H00 LE JOURNAL. Ghizlane Kounda

07H12 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H20 EUROPE CARTE POSTALE. Alice Debatis. Pour la séquence Europe au quotidien de ce lundi, nous partons pour l'Italie ! L'an dernier, en 2017, les exportations des produits agro-alimentaires italiens ont atteint des records de vente. Le vin, les fromages et autres jambons crus ont le vent en poupe, notamment en Russie et ce malgré l'embargo russe sur les produits agricoles européens. C'est la carte postale de la Semaine. Elle est signée Valérie Dupont, notre correspondante en Italie.

07H26 REPORTAGE BLI. Erik Dagonnier Sortez de vos caves, vos 33 tours couverts de poussières... Ils redeviennent à la mode ! (En France, il s'est vendu l'année dernière plus de 3 millions de vinyles, une augmentation de 56% par rapport à 2016.) A Liège, trois jeunes trentenaires amateurs de musique ont lancé depuis 6 mois une start-up baptisée Hiss & Pop. Le principe : chaque mois, ces passionnés de sons sélectionnent un vinyl surprise qu'ils envoient à leurs abonnés. Ils sont jusqu'à présent une soixantaine. : folk, rock, jazz, hip-hop... Leur sélection est éclectique et fonctionne au coup de coeur. Avec un mot d'ordre : plaisir et découverte. Pour 25 euros par mois, vous recevez une vinyl box en carton qui contient non seulement le vinyl parfois signé par l'artiste mais aussi une bio du musicien et des gadgets comme des polaroïds ou des magnets... Erik Dagonnier a rencontré Laurent Colson, un des trois fondateurs de Hiss & Pop.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Ghizlane Kounda





07H32 AGENDA. Nicolas Buytaers reçoit en studio Roel Jacobs, historien à VisitBrussels, pour parler du Carolus V Festival.

Le Carolus V festival vous propose une série d'évènements qui mettent en lumière le Patrimoine et l'Histoire européenne à la Renaissance. Et Bruxelles y joue un rôle important ! Le nom Carolus V fait référence à Charles Quint, le souverain le plus puissant du 16e siècle, dont Bruxelles était la résidence principale. Cette ville où il reçoit ses premiers héritages en 1515, est devenue depuis la capitale de 500 millions d'européens ...

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme. Je sais pas vous ! Mozart et Les noces de Figaro, la douce guerre des sexes et la dure guerre des classes.

07H46 AGENDA 2. Nicolas Buytaers reçoit par téléphone Pierre Luthers, directeur de l'ASBL Enjeu qui organise les Epicuriales de Liège ! Ce festival gastronomique est le plus grand restaurant à ciel ouvert de Belgique où l'on peut bruncher, assister à des battles de chefs et où les enfants ont aussi leurs activités. Pour sa 14ième édition, les Epicuriales se sont installées dans le cadre bucolique du Parc de la Boverie. Dernier jour ce lundi !





08H LE JOURNAL. Pierre-Yves Meugens

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Chistophe Reculez

08H21 ASBL. Nicolas Buytaers reçoit Salim Haouach et Ismaïl Akhlal, deux des trois cofondateurs de l'ASBL Ras El Hanout.

Ras El Hanout, c'est à la fois un mélange célèbre d'épices du monde entier et une association sans but lucratif située à Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles. Elle a pour objectif l'éducation, la sensibilisation et les échanges par la culture à travers deux pôles: l'académie avec des ateliers théâtre et les spectales avec des créations originales engagées.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Ghizlane Kounda





08H36 L'INVITÉ ACTU. Pierre-Yves Meugens reçoit Joaldo Dominguez, chercheur à l'Université Libre de Bruxelles en Sciences Politiques, pour parler des prochaines élections vénézuéliennes. Si Nicolas Maduro est le grand favori du scrutin présidentiel au Venezuela, une victoire surprise de son adversaire, Henri Falcon, n'est pas à exclure, dans ce pays ruiné et toujours plus isolé sur la scène internationale.

08H47 GENERATION START-UP. Nicolas Buytaers reçoit Julien Joxe, Country Manager France pour CitizenLab. Cette startup est une plateforme de démocratie participative sur laquelle les citoyens peuvent co-créer leur ville. Leur solution est...