Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 20/05/2018

07H00 LE JOURNAL. Ghizlane Kounda

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Ursula Wieser Benedetti, directrice de la Fondation CIVA Stichting, pour parler des "Garden Tales". Partez à la découverte des jardins et espaces verts bruxellois ! Pendant trois week-ends en mai, allez à la découverte des Garden Tales bruxelloises les mieux gardées. Sous forme de visites guidées, concerts, ateliers de cuisine ... Le programme est aussi varié que les lieux proposés : cimetières, sites culturels et jardins privés (dans des versions classiques et contemporaines) vont mettre tous vos sens en éveil !

07H15 BULLE SPORT. Michael Menten

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Ce dimanche, focus sur le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données personnelles », comme son nom l'indique, il vise à rendre aux 500 milions de citoyens européen le contrôle de leurs données en leur donnant plus de droits. Explication et reportage d'Alice Debatis.





07H30 60 SECONDES D'ACTU. Ghizlane Kounda

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Charlotte Dekoker # La réinsertion des anciens détenus. Découverte du programme de la psychologue Marjan Gryson, "Touché".

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # Je sais pas vous! Ce dimanche Patrick Leterme nous fera découvrir l'œuvre de Stravinski "L'histoire d'un soldat".

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi # Comprendre la guerre d'indépendance de Cuba c'est comprendre sa place dans le monde et la dynamique actuelle entre l'île communiste et Washington. On découvre que sans les Etats-Unis, l'indépendance de Cuba n'aurait pas été possible ...

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Ilios nous parle de notre relation avec les autres.

07H59 METEO. Perex





08H LE JOURNAL. Thomas de Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Michael Menten

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Rencontre ce dimanche avec Ernest-Tom Loumaye, le nouveau propriétaire du site des "Jardins d'Annevoie". Entre Namur et Dinant, cet écrin patrimonial aura vécu des années tourmentées entre détériorations multiples et vente ubuesque en 2017. Son rachat ensuite par le couple Loumaye, va pourtant permettre à ce site classé à la Région wallonne de retrouver son lustre d'antan.





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Ghizlane Kounda

08H35 L'INVITÉ ACTU. Thomas de Brouckère # Ce dimanche se déroule la première journée internationale des abeilles sous l'égide des Nations Unies. L'occasion de se pencher sur les enjeux de la sauvegarde des ces insectes pollinisateurs dont la survie est cruciale. Quels sont les risques? Que faut-il faire pour éviter leur extinction? Belgique exemple en la matière?

Notre invité pour en parler sera Yves Van Parys, administrateur de l'ASBL Srabe (Société royale des apiculteurs de Bruxelles et ses environs).

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Marc Sautelet # Zero Waste Belgium, voilà le nom de cette initiative anti-gaspillage. Démarche utile alors que les chiffres pour l'alimentation en Belgique sont édifiants ! Alors en pratique, quels gestes à adopter? Conseils avec Marc Sautelet.

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem # Le journal des médias.

08H59 METEO

