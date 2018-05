Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 19/05/2018

07H00 LE JOURNAL. Ghizlane Kounda

07H12 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée Acheter sa maison aux enchères depuis son fauteuil, c'est désormais possible !

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Alice Debatis # Le féminisme en Espagne. Des milliers de femmes sont sorties dans la rue le 8 mars dernier et ont organisé une grève générale 100% féminine. Elles ont poursuivi, ensuite, pour s'insurger spontanément contre le jugement d'un procès pour viol sur une jeune femme. Est-ce une explosion du féminisme en Espagne ou l'aboutissement d'un long travail ? C'est notre carte postale de la semaine. Elle nous est envoyée par notre correspondante à Madrid, Valérie Demon. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Virgine Cordier, directrice de la Venerie et organisatrice du Festival des Fleurs 2018 sur la place de Watermael-Boitsfort. Un nom trompeur car il ne sera pas question de fleurs ... mais de cirque et d'arts de la rue ! Pensée autour du 50e anniversaire de Mai 68, la Fête des Fleurs sera résolument colorée et laissera le champ libre à l'imagination et à la création. Ce thème est une invitation pour nourrir une imagerie commune, que chacun interprètera selon sa guise ...

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Ghizlane Kounda



07H32 REVUE DE PRESSE. Arthur Lejeune

07H37 GENERATION START UP. Michel Gassée # Michel reçoit François Adam, CEO et co-fondateur de Drink It Fresh. Cette start-up, familiale et bruxelloise, fait valser vos papilles en vous proposant une dosette artisanale pour des cocktails frais et 100% naturels. Fini donc d'acheter des dizaines d'ingrédients, fini de laver, découper, presser, piler, doser. Et fini les alternatives chimiques ! Un produit innovant mais ... qui se consomme comment exactement ?

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels: le spectacle "Armada" à La Louvière, l'exposition "Entrechats" au Musée de la Photographie de Charleroi et l'expo "Titanic, une histoire belge" à Tournai !

07H52 PYTHAGORE AND CO. Tom Salbeth # Murs d'escalades connectés, vêtements qui mesurent la température ... Le sport est un terrain d'expériences et d'innovations étonnantes. Pour aider les sportifs, les chercheurs de l'institut Wyss et de l'université d'Harvard aux Etats-Unis ont par exemple développé un short équipé de câbles, qui aident les jambes à se replier après une foulée. Découverte de ces technologies avec Tom Salbeth notre geek RTBF dès 07h52.





08H LE JOURNAL. Thomas de Brouckère

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Michel Gassée # Liège accueille du 23 au 25 mai la conférence européenne des "valorisateurs" des universités européennes. L'occasion de nous pencher sur la valorisation de la recherche universitaire avec Michel Morant, directeur de l'interface université-entreprises de l'université de Liège et président de LIEU, le réseau des interfaces des universités wallonnes.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Ghizlane Kounda





08H36 L'INVITÉ ACTU. Thomas de Brouckère # Thomas reçoit Gérald Watelet, présentateur de l'émission "C'est du belge", pour parler avec lui du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Les caméras du monde entier seront braquées sur cet événement. Ils évoqueront également le profil de la mariée: divorcée, métisse et activiste de la cause féminine. Qu'est-ce qui a changé au sein de la famille royale britannique ? Pourquoi ne souhaite-t-elle pas commettre les mêmes erreurs du passé ? Que représente ce mariage pour les Britanniques ?

08H46 L'INFO INVISIBLE. Arthur Lejeune

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Hugues Dayez en direct du Festival de Cannes ! Alors que la presse internationale parle d'une édition 2018 en demi-teinte, quels sont les blockbusters et les films d'auteurs qui ont retenu l'attention ? Focus également sur "l'après Weinstein": les femmes ont-elles pu faire entendre leur voix ? Peut-on parler d'un festival politique et engagé...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS