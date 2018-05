Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 13/05/2018

07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Geoffrey Schoef de l'exposition Viva Roma ! Réalisée en partenariat avec le musée du Louvre, cette exposition emmène les visiteurs au cœur de Rome pour leur permettre de découvrir la fascination des artistes européens pour cette ville mythique. 170 œuvres nous invitent au voyage, venues du Louvre et de plus de 40 institutions étrangères, dont le Getty Museum de Los Angeles, le musée des Beaux-Arts de San Francisco, le musée Thorvaldsen de Copenhague, ... (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Durant

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Michel Servais # Cette semaine, reportage sur un projet wallon soutenu par les fonds européens FEDER. Des scientifiques vont faire pousser des plantes tropicales aux vertus médicinales sur un ancien site industriel de Herstal. Elles pourraient permettre de trouver de nouveau traitement contre le cancer de la peau. L'objectif : réussir la transition industrielle en Wallonie. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux # Séquence patrimoine avec Marianne Perilleux qui nous emmènera du côté de Gand !

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont # Les festivals de musique classique battent leur plein en cette saison, découverte avec Nicolas Blanmont

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Chloé Goudenhooft # Le 13 mai 1940, Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, prononce son fameux discours qui marque le refus des Britanniques de se compromettre avec l'Allemagne Nazi. Ce discours a changé le cours de l'histoire du Royaume-Uni, voire celui de l'Europe. Explications avec notre correspondante à Londres Chloé Goudenhooft. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou. Dans sa ligne de mire : la force de l'optimisme !

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Sophie Brems

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Durant

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Anne Burette, responsable patrimoine de l'Abbaye de Villers-La-Ville pour un joyau de notre patrimoine : l'Abbaye de Villers-La-Ville. Inauguration le 20 mai d'un chemin de méditation ! L'occasion de se pencher sur l'histoire de ce site exceptionnel de Wallonie.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Brems # Sophie reçoit Joel Kotek, politologue et historien. En pleine escalade militaire entre Israël et l'Iran, et en cette veille de jour d'anniversaire de la date de création de l'état hébreux, rencontre avec Joel Kotek, politologue et historien. Israël 70 ans plus tard : depuis le plateau du Golan qui cristallise toutes les attentions, à sa place sur l'échiquier géopolitique mondial en passant par la politique du Gouvernement Netanyahu. Etat des lieux dès 08h32.

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclerc # Les grands mythes de la gastronomie : Epices et viandes avariées. Dans notre série « Les grands mythes de l'histoire de la gastronomie », jetons un coup d'œil sur cette légende assez répandue qui justifie l'usage abondant des épices à la fin du Moyen Âge par la nécessité de couvrir le goût des viandes avariées. Fake news ou réalité historique ? Découverte avec l'historien de la gastronomie Pierre Leclercq.

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem # Le journal des médias.

08H59 METEO.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS