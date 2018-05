Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 12/05/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay # Nestlé, leader mondial du café, achète le droit de vendre des produits Starbucks. Un producteur qui veut distribuer les produits...d'un autre distributeur ? On est loin des cours d'économie. Verra-t-on donc bientôt des produits Starbucks en grande surface ? Et quelles perspectives pour le prix du café, sa production et sa consommation ?

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Marie-Line Darcy # Sous l'impulsion d'associations de luso africains et d'intellectuels, un mémorial à l'esclavagisme va voir le jour à Lisbonne l'année prochaine. Un véritable changement de perspective sur la condition africaine. C'est ce que nous explique notre consoeur de RFI, Marie-Line Darcy. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit François Poncelet, directeur du musée africain de Namur qui accueille l'exposition « Congo Paintings, une autre vision du monde ». Présentée au Musée Africain de Namur, cette exposition emmène les visiteurs au détour des salles et des couloirs dans les méandres de l'histoire du Congo et de la vision du monde d'artistes de la peinture contemporaine africaine. (T) 081 30 88 38 - 0477 19 24 55

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard



07H37 GENERATION START UP. Maxime Paquay # Simon reçoit Maxime Van Steenberghe, co-fondateur et CEO de CREO2, start up sociale lancée en 2015 à Louvain La Neuve, avec pour ambition de proposer une solution innovante pour financer des ONG. Chez un commerçant partenaire, le client fait son choix parmi un éventail de projets humanitaires soutenus par des ONG. Le client engage en fait...le commerçant à faire un don à l'ONG sélectionnée.

Ce triangle client-PME-ONG fonctionne-t-il ? Avec quel modèle économique ?

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Pasquale Nardonne # Pasquale Nardonne s'intéressera ce samedi à Henrietta Swan Leavitt. C'est elle qui a déterminé la relation luminosité-période pour les étoiles variables ce qui a permis de déterminer l'expansion de l'univers par Hubble.



08H LE JOURNAL. Anne-Sophie Bruyndonckx

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Eric Libois

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay # Maxime reçoit Christophe Goethals du CRISP. Le secteur pharmaceutique en Belgique est exposé à plusieurs risques et fragilités. Au-delà de son poids indéniable - l'un des secteurs plus importants de l'économie du pays, la présence de grands groupes étrangers, volatiles et aux centres de décision basés à l'étranger, est un risque en matière d'emploi, et la concurrence entre pays pour attirer ces entreprises est un risque. D'autant que les recherches sur les maladies rares vont devenir un enjeu économique important. Or, la « petite » Belgique a un gros désavantage : la faible présence de patients touchés par ces maladies rares et l'étroitesse du marché jouent en sa défaveur, en particulier pour la réalisation des essais cliniques. Pharma en Belgique...jusqu'ici tout va bien ?





08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H36 L'INVITÉ ACTU. Anne-Sophie Bruyndonckx # Anne-Sophie reçoit Jodie Devos, Quatre ans après sa superbe deuxième place au concours Reine Elisabeth de chant, Jodie Devos revient sur son parcours et évoque le concours version 2018. (R)

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Monique Zetlaoui, auteure de « Le diable au porc : tabous et interdits alimentaires d'un animal hors-norme ». En pleine campagne de "Balance ton porc" voilà un animal qui véhicule encore bien de préjugés et une image négative. Mais pourquoi donc ? « Le Diable au porc » publié aux Editions Menu Fretin est un ouvrage érudit qui fait le point sur la charge symbolique qui entoure la consommation de la chair du cochon, cet animal hors norme qui concentre tabous, interdits, revendications alimentaires, mais pas que... (R)

08H55 INTERVIEW DECOUVERTE PART 2. Sophie Moens # Sophie reçoit Monique Zetlaoui,...

