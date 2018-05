Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 06/05/2018

07H00 LE JOURNAL. P-Y Meugens

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Patricia Limauge pour la Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers. C'est la rencontre dynamique de 200 professionnels du monde des jardins et de visiteurs enthousiastes, dans un cadre enchanteur : l'ancienne abbaye cistercienne d'Aywiers. Le jardin de 7 hectares, entouré de vieux murs, contient de superbes arbres centenaires, des arbustes et plantes rares, un étang, des sources ainsi qu'un jardin de plantes aromatiques et médicinales.

07H15 BULLE SPORT. Arnaud Montero

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Michel Servais # Focus cette semaine sur les champs wallons où les planteurs ont commencé à semer un monstre sacré de l'économie belge, la betterave. Cela fait maintenant 6 mois qu'ils ont disparu dans toute l'Union européenne. L'occasion de dresser un premier bilan et comprendre comment les betteraviers envisagent l'avenir dans ce marché libéralisé. Rencontre avec l'un d'entre eux dans les plaines d'Héron près de Liège. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. P-Y Meugens

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzée # Hugues Dorzée nous parlera de la puissance de l'herbe. L'historien français Alain Corbin vient de lui dédier un ouvrage "La fraîcheur de l'herbe" paru chez Fayard. Le vert aurait une vertu apaisante. Et à voir les balcons et les toits de nos immeubles, les trottoirs de nos villes, les citadins d'aujourd'hui tentent d'en tirer leçon. La verdure reprend ses droits, comme pour répondre à un désir, comme pour retrouver des émotions perdues. Nombreux sont ceux qui célébrèrent ce pouvoir sensible de l'herbe. De Lucrèce à Pétrarque, de Ronsard à George Sand, de Lamartine à René Char, Alain Corbin dresse un portrait de ces hommages rendus à l'herbe dans tous ses états, en brin ou en touffe, mauvaise ou folle. Et l'on renoue alors avec des sensations familières : la joie de l'enfant se roulant dans l'herbe, l'invitation au repos après un déjeuner sur l'herbe, les odeurs de foin coupé, le bourdonnement du petit monde des prés, mais aussi l'érotisme d'un lit d'herbe, jusqu'à la paix provoquée par l'herbe disciplinée des cimetières ! (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # Incursion dominicale dans le registre de la musique classique. Interprète ou compositeur, dans le viseur de l'ami Leterme.

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Jean-Didier Revoin # Le 06 mai 1945, Staline remplace Molotov au poste de président du Conseil des commissaires du peuple, prenant ainsi pour la première fois une responsabilité officielle au sein de l'appareil d'état soviétique. Le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS a su, depuis la mort de Lénine en 1924, éliminer ses rivaux et s'imposer comme seul maître de l'URSS. Il le restera jusqu'à sa mort en 1953. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou.

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Arnaud Montero

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Isabelle Masson-Loodts, pour son livre « Un jardin ça ne coute presque rien ». Journaliste indépendante, spécialisée en environnement, nature et éco-consommation (RTBF, Le Vif, Imagine, Nest, ...), Isabelle Masson-Loodts oscille depuis toujours entre ces deux plaisirs : celui d'écrire et celui de cultiver la beauté du monde. Au travers de 5 jardins inspirants, ce livre démontre que jardiner est à portée de toutes les mains et de toutes les bourses ! À la campagne ou en ville, en duo, en famille ou en groupe, dans une friche, sur les murs ou sur un toit, il ne faut pas plus d'un radis pour créer un paradis ! Des jardiniers malins ayant mis en œuvre plus d'observation, de patience et d'humilité que d'argent, partagent leur expérience, nous expliquent comment produire nos propres semences, réaliser et échanger des boutures, récupérer des matériaux pour construire du mobilier de jardin, s'initier à l'architecture végétale pour structurer...

