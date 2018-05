Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 05/05/2018

07H00 LE JOURNAL. P-Y Meugens

07H12 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois # La nouvelle déclaration fiscale. Qu'est-ce qui change ? Comment j'ai intérêt à remplir les nouveaux codes ?

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Julien Mechaussie # En France, la situation continue de se durcir autour de la réforme de la SNCF. Avec des syndicats et un gouvernement qui campent sur leur position. Pourtant, la si redoutée ouverture à la concurrence a déjà eu lieu dans d'autres pays européens. Avec plus ou moins de réussite. En Allemagne, la libéralisation du rail a été lancée dès 1994. Aujourd'hui, le pays compte plus de 400 prestataires privés, lesquels exploitent en grande majorité des lignes régionales. C'est notre carte postale de la semaine avec ce reportage Julien Mechaussie. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Vinciane Godfrind, responsable communication des Musées de la Ville de Bruxelles pour nous parler du Musée des Egouts. Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en vedette. Un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits, qui parle du travail des hommes dans ce monde souterrain et explique le cycle de l'eau en ville. Depuis sa réouverture, le Musée des Egouts ne cesse d'attirer de nouveaux visiteurs, curieux de découvrir le réseau souterrain bruxellois et son histoire. En mai, le musée accueillera pour la première fois une installation contemporaine et une exposition temporaire.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. P-Y Meugens



07H32 REVUE DE PRESSE. Nicolas Vandenschrick

07H37 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Simon reçoit Quentin Demey, CEO et fondateur de Correcteo. Depuis septembre, la start-up Correcteo propose aux étudiants de les aider dans la rédaction de leurs travaux de fin d'étude. Coaching, e-coaching, correction ou préparation de la défense orale, les services proposés sont multiples. En tout 50 coachs, essentiellement basés à Bruxelles, sont prêts à venir en aide aux étudiants en détresse. Un coup de main qui n'est pas gratuit.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Jean-Claude Verset # Découverte avec J-C Verset des « jumeaux numériques ». Cette technologie du « digital twin » figure parmi les 10 technologies qui vont bouleverser notre vie.



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Arnaud Montero

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Simon Bourgeois # Simon reçoit Bruno Colmant, chef économiste de la banque Degroof-Petercam. 200 ans de la naissance de Karl Marx ce samedi. Marx avait-il raison ? Quel héritage ? Sa pensée est-elle encore pertinente pour comprendre les rapports économiques aujourd'hui ?





08H30 60 SECONDES D'ACTU. P-Y Meugens

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit André Antoine, Président du Parlement de Wallonie, pour aborder la Journée de rencontre « Pour une Wallonie meilleure » organisée par le Parlement de Wallonie entre citoyens et partis politiques. Lors de cette journée, les citoyens pourront présenter leurs idées en vue d'améliorer la situation et la gestion de la Région en s'adressant à un ou plusieurs des partis politiques représentés au Parlement.

08H46 L'INFO INVISIBLE. Nicolas Vandenschrick

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Veronique Rieffel, commissaire de l'exposition Al Musiqa qui se tient en ce moment à la Philarmonie de Paris. Une exposition dédiée aux musiques arabes, célébrant à la fois la richesse d'un patrimoine ancien méconnu et l'intense créativité d'artistes issus des vingt-deux pays qui forment aujourd'hui le monde arabe. De l'Arabie Heureuse de la reine de Saba jusqu'à l'Andalousie du grand musicien Zyriab, de la période préislamique, en passant par l'âge d'or égyptien de la diva Oum Kalsoum, jusqu'à la scène pop, rap ou électro, sortie dans les rues depuis les révolutions arabes. (R)

08H55 INTERVIEW DECOUVERTE PART 2. Sophie Moens # Sophie...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS