Week-end Première - 01/05/2018

07H20 EUROPE CARTE POSTALE. Alice Debatis # A l'occasion de l'année européenne du patrimoine culturel en Belgique, focus sur le programme de financement « Europe creative » qui soutient des projets culturels transnationaux dans toute l'Union européenne. Alice Debatis s'est intéressée cette semaine à un projet de coopération transnationale autour de l'Opéra : Orfeo et Majnumn. 7 opéras européens y participent dont La Monnaie qui est à la base du projet. (R)

07H26 REPORTAGE BLI. Isabelle Palmitessa # Vous êtes de plus en plus nombreux à exprimer vos dernières volontés et à choisir ce que l'on fera de votre corps après votre mort. Certains d'entre vous choisissent une autre voie : donner leur corps à la science. (R)



07H32 AGENDA. Cedric Wautier # Cedric reçoit Philippe Wyckaert, de l'ASBL de protection de la nature Natagora et Jeunes & Nature. Une trentaine de sites à Bruxelles et en Wallonie accueilleront ce mardi 1er mai les amateurs de balades en forêt pour écouter le chant matinal des oiseaux. Merles, pinsons des arbres et autres troglodytes mignons seront à (re)découvrir lors de la traditionnelle « Aube des oiseaux ». (T)

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # ELGAR - Pomp and circumstance # Parfois, la musique est encore plus forte que les bombes. C'est-à-dire qu'elle peut s'avérer la meilleure des armes de destruction massive. C'est en 1901 qu'Edward Elgar s'en rend compte en découvrant une mélodie qui va « tous les mettre par terre », dit-il... (R)

07H46 AGENDA 2. Cedric Wautier # Cedric reçoit Fréderic Maréchal, directeur du Centre Culturel René Magritte et organisateur du festival Roots & Roses. La 9e édition du festival "Roots & Roses" de Lessines aura lieu ce mardi 1er mai. Cette année, 14 groupes sont programmés. Les organisateurs attendent 4.000 personnes. Cette année encore, la ligne de programmation sera des plus éclectiques. Du rhythm & blues au rock'n roll pur et dur, du folk au swing en passant par le hillbilly ou le rock garage, ce festival s'érige en porte-étendard du rock'n roll et plante ses fondations dans toutes les formes de musiques qui entretiennent une parenté, même lointaine, avec le blues. (T)





08H21 ASBL. Cédric Wautier # Cédric reçoit Jacques Degueldre, coordinateur des actions sur le terrain de l'ASBL « Bulle ». Inspiré d'Orange Sky, une association australienne, le projet Bulle se présente sous la forme d'une camionnette équipée de 2 machines à laver et de 2 séchoirs circulant entre les points d'accueil et de rassemblement des sans-abris à Bruxelles. A raison de 2 permanences hebdomadaires dans un premier temps, quelques 120 kilos de linge pourront être lavés par semaine, soit environ une demi tonne par mois. Bulle s'inscrit donc à la fois dans un objectif visant à offrir aux sans-abris un meilleur accès à l'hygiène et, aussi, aux différents processus de réinsertion sociale mis en place par les acteurs de terrain.





08H36 L'INVITÉ ACTU. Anne-Sophie Bruyndonckx # Anne-Sophie reçoit Raoul Hedebouw, porte-parole national du PTB. En ce jour de la fête du travail et au lendemain de la grève dans les services publics fédéral, retour sur les derniers sujets d'actualités avec notre invité. 1 an après son agression au couteau et 6 mois avant les communales, Raoul Hedebouw sera au micro d'Anne Sophie Bruyndonckx en duplex depuis Liège.

08H47 GENERATION START-UP. Cédric Wautier # Cedric reçoit Steven Beckers, fondateur du projet BIGH. Proposer de manière couplée un élevage de poissons et la production de fruits, légumes et herbes sans aucun additif chimique sur un seul et même toit : c'est le pari de la start-up BIGH (Building Integrated GreenHouses), créée voici trois ans déjà avec l'objectif d'optimiser les bâtiments urbains et...

