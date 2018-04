Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 29/04/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Sandrine Thiebauld. L'Abbaye de Villers-la-Ville accueille dans son écrin de verdure un événement dédié au bien-être le week-end du 28 et 29 avril, Le Jardin du Bien-être. Durant ces deux journées, les visiteurs pourront se rendre au sein des ruines de l'abbaye à la rencontre de plus de 95 exposant et ils pourront assister 40 conférences et 40 ateliers. Créateurs de jardins, artisans, herboristes, aromathérapeutes, botanistes... Foodtruck et animations pour enfants seront au rendez-vous (T)

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Découverte d'un lieu insolite du quartier européen : le Call Center Europe Direct. Depuis sa création en 2002, ses employés ont répondu à 1 million 600 milles questions concernant l'Europe et ses politiques. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Maerckx # Sophie reçoit Sophie Maerckx, de l'asbl Apis Bruocsella pour faire le point sur l'état de la biodiversité Bruxelloise, ses enjeux et évoquer les différentes pistes et solutions. Bruxelles est une ville verte. Les bois et les forêts, les parcs et les espaces verts, les jardins privés, les terres agricoles, les friches, les terrains de jeux, les cimetières... couvrent près de 50% de sa superficie, soit environ 8.000 hectares. Malheureusement, cette biodiversité est aujourd'hui menacée. L'urbanisation croissante qui fragmente les habitats spécifiques à la faune et à la flore, les pollutions, les changements climatiques, la fréquentation importante de certains espaces verts ou encore l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes rendent vulnérables de nombreuses espèces vivantes ou menacent directement leur survie. Aujourd'hui, Bruxelles est confrontée à de nombreux défis et chacun, à son niveau, peut agir pour la préserver.

07H40 CHOPIN AND CO. Patrick Leterme # JSPV ? Schubert - 6 Moments musicaux - "Chez Schubert, la musique pour orchestre, c'est le monde ». Les gens. La société viennoise dont il espérait être reconnu. La musique de chambre, c'est l'amitié. Les soirées en petit comité. Le piano seul, c'est Schubert, c'est le journal intime. C'est là qu'il confie son immense fragilité... (R)

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Pascal Thibaut # Le camp de concentration de Dachau, au nord-ouest de Munich, en Allemagne, fut le premier camp de concentration fixe mis en place par les nazis, en 1933. Environ 12 ans plus tard, le 29 avril 1945, les troupes américaines libérèrent le camp (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou.

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Jacques Prouvost, pour « Un dimanche de Jazz ». Focus sur Thelonious Monk qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des musiciens et compositeurs fondateurs du jazz moderne. Un génie que nous vous ferons découvrir et qui aurait fêté cette année ses 100 ans !

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit Carole Karemera (par téléphone depuis le Rwanda), artiste-comédienne belge d'origine rwandaise pour évoquer la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Si la pleine reconnaissance de toutes les victimes constitue la base d'un avenir apaisé et reconcilié, se mesurer à ses propres peurs en se confrontant au passé et en affrontant la douleur aigue d'une mémoire à vif peut être tout aussi important, voire plus. Carole Karemera entend redonner à son pays toute son histoire et sa lumière. Cette artiste a fait de sa passion pour le théâtre une arme de reconstruction. (T)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cindya Izzarelli # Cindya Izzarelli nous parlera d'un aliment longtemps voué aux gémonies : le beurre ! Depuis son histoire qui a fréquemment fait des sorties huées et des retours en...

