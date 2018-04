Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 28/04/2018

07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée # J'ai un souci avec mon assureur, qu'est-ce que je fais ? Réponse avec Michel Gassée.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Frédéric Faux # Pour la carte postale de ce samedi, nous partons en Suède, pour parler d'un sujet que l'on associe rarement à ce pays.... La criminalité. (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Paul Thirion, Directeur des bibliothèques de Liège, pour l'exposition "Empreintes" dans le cadre du bicentenaire de l'Université de Liège. Les bibliothèques de l'Université de Liège mettent à disposition de la communauté universitaire et du public plus de 2 millions de livres, des milliers de périodiques, des centaines de milliers de ressources électroniques, plus de 100 000 thèses et mémoires, 50 000 cartes, etc... (T)

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard



07H32 REVUE DE PRESSE. Maîté Warland

07H37 GENERATION START UP. Michel Gassée # Michel reçoit Jonathan Schockaert, Co-fondateur et CEO de Listminut. Cette plateforme d'économie collaborative permet aux internautes de trouver des prestataires pour tous types de jobs (bricolage, jardinage, plomberie, etc.). Aujourd'hui, le site compte près de 94.594 utilisateurs et la communauté ne fait que s'agrandir. Les 32.363 prestataires de ListMinut ont déjà fait gagner plus de 76.020 heures aux nombreuses personnes qui leur font confiance.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Patrice Goldberg # Patrice Goldberg qui ce samedi s'intéressera à la résistance des bactéries. Des études démontrent que certaines d'entre elles développent des résistances inquiétantes en termes de santé publique. Décryptage ce samedi dès 07h50. (R)



08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Michel Gassée # Michel reçoit Benoît De Saedeleer, Head of Strategy & Innovation chez Altavia-Act pour nous parler du baromètre du Retail Shoppermind, sorte de baromètre de la grande distribution, qui mesure chaque année la qualité du lien qui relie une enseigne à son client sur les bases des attentes fondamentales du shopper. 3000 clients d'enseignes belges intérrogés en mars 2018. 120 enseignes évaluées dans 7 secteurs différents.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick # Nathalie reçoit François Ronveaux, Directeur de la plateforme pour le Service Citoyen. Le Service citoyen est un programme qui s'inscrit dans un objectif participatif d'accès à la citoyenneté pour des jeunes issus de tous horizons. Il leur permet d'acquérir des compétences essentielles à leur développement personnel, professionnel et citoyen. En 2017, plusieurs centaines de jeunes se sont engagés pendant 6 mois au service de la société. Ils ont partagé des temps de formation civique et réalisé des missions dans une multitude d'organismes d'utilité publique. En Europe, ce sont plus d'une centaine de milliers de jeunes qui s'engagent dans ce type de programme chaque année. Pourquoi la Belgique est-elle à ce point en retard par rapport à ses voisions ?

08H46 L'INFO INVISIBLE. Maîté Warland

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE PART 1. Sophie Moens # Sophie reçoit Deogratias Niyonkuru, auteur de l'ouvrage "Pour une dignité paysanne". Prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique, l'homme travaille depuis plus de 30 ans aux côtés des paysans d'Afrique. Le travail de la terre, une réappropriation de gestes oubliés parfois, une gageure en 2018 alors que la paysannerie locale y est souvent exsangue et incapable d'y développer une activité agricole pérenne. A qui la faute ? Quelles pistes de solutions ? (R)

08H55 INTERVIEW DECOUVERTE PART 2. Sophie Moens # Sophie reçoit Deogratias Niyonkuru, auteur de l'ouvrage "Pour une dignité paysanne". Prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique, l'homme travaille depuis plus de 30 ans aux côtés des...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS