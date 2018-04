Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 22/04/2018

Week-end 1ère



07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Patrick Renault, porte-parole du Palais Royal pour l'Ouverture des Serres Royales de Laeken. Le lieu vaut vraiment le déplacement, d'autant que sa visite est limitée chaque année à trois semaines. Les amateurs de fleurs rares et d'arbres exotiques déambulent dans le jardin d'hiver personnel rêvé par Léopold II. Mais tout l'édifice et ses extérieurs ravissent les yeux. Ce travail titanesque de 20 ans séduit inlassablement par ses volumes de verre et de métal et réserve à chaque fois des surprises enchanteresses. Sans nul doute, un des lieux à visiter absolument au moins une fois en Belgique. (T)

07H15 BULLE SPORT. Michael Menten

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis # Pour l'Europe au quotidien nous parlerons des néonicotinoïdes, des insecticides qui menacent les abeilles en Europe. Le Parlement européen a proposé fin février de les interdire. (R)



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzee # Focus sur l'urbanisme temporaire. De plus en plus de bâtiments vides, de friches, d'espace inoccupés convertis en lieux éphémères (artistes, coworking...) avec une réflexion win/win propriétaires/occupants. Gros projet Communa à Bxl, Les Grands Voisins à Paris, La Louvière, etc. (R)

07H40 CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont # Le 01 mai marquera le lancement du Concours Reine Elisabeth, une nouvelle édition dédiée au chant. L'occasion de nous pencher sur ces sessions depuis leur création en 1988. Que prévoit cette édition 2018 ? Quels changements ? Nicolas Blanmont nous en dira plus...

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sonia Dridi # Le 22 avril 1994, Richard Nixon, 37ème président des Etats-Unis décédait. Un homme qui aura marqué l'histoire des USA avec le scandale du Watergate. Une affaire qui assombrira longtemps le prestige de la fonction présidentielle Outre-Atlantique ! Explication avec Sonia Dridi depuis Washington. (R)

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou # Séquence bien-être avec Ilios Kotsou sur l'importance de l'exercice physique.

07H59 METEO. Perex



08H LE JOURNAL. P-Y Meugens

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Eric Libois

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens # Sophie reçoit Macé Lilou, auteure du livre "Changer de vie en 100 jours". Que se passerait-il si vous donniez et attiriez le meilleur de vous-même pendant 100 jours en trouvant un nouveau job, en vous remettant en forme, en gagnant en assurance, en estime soi, en énergie, en bonne humeur....? Dans ce cahier pratique vous trouverez les pratiques et techniques pour transformer votre vie et la vivre pleinement. On dit que la répétition permet de créer de nouvelles habitudes : alors foncez, lancez-vous dès maintenant dans le défi des 100 jours et découvrez votre véritable potentiel. (R)



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H35 L'INVITÉ ACTU. P-Y Meugens # P-Y reçoit Stéphane Thirion, journaliste à la rédaction sportive du Soir, couvrant essentiellement le cyclisme depuis 1989 pour préfacer la course Liège Bastogne Liège. Il est également l'auteur de quelques ouvrages sur le cyclisme, dont "Tout Eddy", la dernière biographie autorisée d'Eddy Merckx, "Une année de rêve", "Mon année arc-en-ciel". (T)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Olivier Poels # Vins La Vallée du Douro. (R)

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem # Le journal des médias.

08H59 METEO.

