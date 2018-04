Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 21/04/2018

Week-end 1ère



07H00 LE JOURNAL. Thomas De Brouckère

07H12 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois # C'est la saison des allergies, des insolations, des brûlures de BBQ. Autant de raisons d'aller à la pharmacie. Parfois en urgence. Une pharmacie de garde peut-elle/doit-elle vous faire payer un supplément en dehors des heures habituelles d'ouverture. Quelles sont les règles en la matière ? Où aller chercher ses médicaments un dimanche ?

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Angélique Kourounis # La carte postale cette semaine nous est envoyée de Samos en Grèce. Cette île de la mer Egée n'est qu'à quelques encablures des côtes turques. De nombreux migrants y ont trouvé refuge. Depuis deux ans avec la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, le nombre d'arrivées de candidats réfugiés s'est presque tari mais depuis, réfugiés et migrants restent bloqués sur l'île grecque. Ils doivent y attendre la réponse à leur demande d'asile, parfois pendant plus d'un an. Hier le conseil d'Etat grec leur a finalement permis de se déplacer librement dans tout le pays en attendant la décision, reste que la situation à Samos est préoccupante. Un reportage de notre correspondante sur place Angélique Kourounis (R)

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens # Sophie reçoit Florent Garnier, à l'origine du « Delicate Music Festival ». Un festival qui vous offre la musique sans amplification, au plus proche de vos oreilles, en toute finesse. Ce festival particulier fait le pari d'utiliser le moins d'amplification possible. C'est aussi la première visite bruxelloise de l'Américain Peter Broderick depuis 2013. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des installations sonores de l'Ensemble 0, collectif de musiciens européens.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère



07H32 REVUE DE PRESSE. Nicolas Vandenschrik

07H37 GENERATION START UP. Simon Bourgeois # Simon reçoit Sebastien Lebbe, CEO de Wooclap. Voici un an que les services en ligne de la start-up belge Wooclap ont été mis à disposition des professeurs et des étudiants de l'Université catholique de Louvain (UCL). Et apparemment, la mayonnaise a bien pris. L'UCL a mesuré la percée : 350 professeurs utilisent l'outil sur un ensemble de 1 300 cours. Wooclap est un service permettant aux professeurs de créer très rapidement un site Internet privé auquel les étudiants peuvent se connecter après inscription. A l'aide de leur smartphone, de leur tablette ou de leur ordinateur (et même par SMS), ils peuvent interagir avec le professeur qui y poste des questions. Le service en ligne reçoit les réponses et fournit au professeur des statistiques immédiates sur la qualité des réponses, ce qui permet à l'enseignant d'adapter son discours, de réexpliquer des notions qui sont mal comprises, de situer les zones de compréhension ou d'intérêt, de recevoir des avis.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre # Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœur culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Tom Salbeth # Innovation dans nos cuisines : Les assiettes du futur garderont-t-elles nos plats bien chauds



08H LE JOURNAL. P-Y Meugens

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Michael Menten

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Simon Bourgeois # Simon reçoit Florent Hainaut responsable de Bridgewater, un bureau de cost cutting. Pour lui, les entreprises ont encore pas mal de marge de réduction de coup possible "il y a encore du gras". Comment faire ? Dans quels départements de l'entreprise ? Au détriment de qui (des conditions de travail ? de la qualité du produit/service au client ? de l'environnement ?). Certaines entreprises se plaignent de la pression fiscale en Belgique, ne devraient-elles pas commencer par faire des réductions de coût chez elles ? Focus sur le métier de cost killer



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Thomas De Brouckère

08H36 L'INVITÉ ACTU. P-Y Meugens # P-Y reçoit reçoit Delphine Paci, Présidente de l'Observatoire International des Prisons, pour évoquer le récent rapport de La Commission de...

