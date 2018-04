Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 15/04/2018

7:39 - Chopin and Co

Réveils curieux, inspirants et divertissants: l'info du jour, mais aussi sciences, nouvelles technologies, conseils conso, patrimoine, histoire, musique, culture, art de vivre (et de bien vivre !), gastronomie, échappées belges ou au long court.

Invités curieux, chroniqueurs passionnés (Périco Légasse, Patrick Leterme, Nicolas Blanmont, Ilios Kotsou, Sophie Brems, Patrice Goldberg, Jean-Claude Verset, Marianne Périlleux, Pasquale Nardone...) sont tous réunis à la table du petit-déjeuner de Sophie Moens.

Partages, analyses, échanges, points de vue divers et originaux, coups de coeur ou coups de gueule, le monde tel qu'il est, tel que nous l'espérons et le vivons...