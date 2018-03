Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 18/03/2018

« LE PRINTEMPS DES SCIENCES/ SPECIALE JARDIN EXTRAORDINAIRE PEROU/ EXPROPRIATION PETROLIERE - MEXIQUE 1938/ LIBERER SES PEURS/VOYAGE EN ABYSSINIE/ELECTIONS EN RUSSIE/ L'ORIGINE DU PAIN »



07H00 LE JOURNAL. Mariam Alard

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Jean Rosenfeld, qui nous parlera du Printemps des Sciences, organisé durant la semaine du 19 au 25 mars. Pour l'occasion différents événements sont organisés par l'Ohme, un jeune collectif bruxellois qui essaye de promouvoir les liens existants entre Art et Science. Il s'agit de trois performances interdisciplinaires pour les jeunes à partir de 16 ans mêlant des artistes et des scientifiques en interaction continue avec le public. Ils traiteront de musique électronique, de rhétorique et de science du langage et enfin de « hacking » d'objets.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Nitrite de sodium ou nitrate de potassium sur l'étiquette... soit les codes E250 et E252, ce dimanche vous ne verrez plus jamais votre tranche de jambon de la même manière ! Découverte depuis les rayons de supermarchés, de ces substances dont l'industrie abuse et qui provoqueraient des cancers de l'intestin. C'est ce que dénoncent plusieurs eurodéputés... Ils reprochent aussi à l'autorité européenne de sécurité de l'alimentation (EFSA) d'être trop sensible aux sirènes des lobbys industriel. Explication avec Odile Leherte.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Brems avec Tanguy Dumortier? qui nous feront découvrir le Pérou, pays mis à l'honneur ce dimanche dans le Jardin Extraordinaire !

07H40 CHOPIN AND CO. A l'occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy, Patrick Leterme se posera la question qui dérange « A quoi sert Debussy ? » Etonnant ? Non ! Passionnant !

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Emmanuel Steels Le 18 mars 1938, il y a très exactement 80 ans, le président mexicain Lázaro Cárdenas faisait une annonce qui allait provoquer un tournant dans l'histoire du pays : il déclarera l'expropriation pétrolière. Une décision qui allait provoquer la colère des compagnies étrangères, qui exploitaient jusqu'alors les immenses réserves pétrolières du Mexique. La nationalisation du pétrole est encore commémorée aujourd'hui comme un événement politique majeur...

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou Comme tous les dimanches, Ilios Kotsou pense à votre bonheur et nous parle de comment et pourquoi faut-il apprendre à se libérer de ses peurs? (R)

08H14 JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Philippe Berkenbaum reporter photographe qui nous emmènera à la découverte d'une contrée peu connue des Occidentaux : l'Abyssinie, le berceau de l'humanité...

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Sophie Brems reçoit Aude Merlin, professeure à l'UBL et spécialiste de la Russie. En cette journée d'élections présidentielles en Russie, un point sur ces enjeux et conséquences. Décryptage des relations entre Poutine et l'Europe. L'affaire de l'espion russe augure-t-elle d'un début de guerre froide entre la Grande-Bretagne et la Russie ?

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq Dans la série « les grands mythes de la gastronomie », nous allons parler ce dimanche de l'origine du pain. On lit régulièrement que le pain levé a été inventé en Egypte antique par une paysanne qui a oublié son pâton dans le coin d'une pièce et qui s'est aperçue après plusieurs jours que la pâte avait levé... Mythe ou réalité? Découverte de l'épopée du pain avec l'historien de la gastronomie. Infos : news.uliege.be/mythesdelagastronomie

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem

08H59 METEO.

