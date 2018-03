Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 17/03/2018

« ACHETER OU LOUER : LE POINT CONSO /LIEGE PHOTOBOOK FESTIVAL/START-UP HOME EOS/PRINTEMPS MUSICAL DE SILLY /DES ARTS CIRCASSIENS/DES TECHNOLOGIES DU MENAGE/VENTURLAB INCUBATEUR POUR START-UP/VEVIBA ET L'ALIMENTATION DE DEMAIN/ YVES COPPENS PÈRE DE LUCY»





07H00 LE JOURNAL. Pascal Claude



07H12 CONSOMMONS MALIN. Michel Gassee Alors que le belge est bien connu pour avoir une brique dans le ventre, question étonnante : vaut-il mieux acheter son logement ou le louer ? Réponse dès 07h10.



07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Direction Barcelone, une ville qui depuis 2004, a installé des salles de shoot. Mais si ces salles ont permis des avancées considérables dans le domaine sanitaire, elles montrent aujourd'hui certaines limites.



07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Christophe Collas, coordinateur du Liège Photobook festival, ce festival célèbre le livre de photographie indépendant.



07H30 60 SECONDES D'ACTU. Pascal Claude



07H32 REVUE DE PRESSE. Nicolas Vandenschrick



07H37 GENERATION START UP. Sophie Moens et Michel Gassee reçoivent Philippe de Ketenis de Home Eos : Du sucre, des protéines, de l'eau. Sur base de ces éléments, la start-up wallonne Home Eos crée des barrières acoustiques à haute performance en polymères naturels. Épuisement des ressources pétrolières, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, positionnement environnemental... Autant d'enjeux qui incitent industriels et centres de recherches à se lancer à la recherche d'alternatives aux dérivés de la pétrochimie. Pierre de Kettenis, le patron d'Home Eos, cette start-up wallonne, l'a bien compris.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Ce samedi Nicole Debarre nous invite à découvrir le Festival Up à Bruxelles, le Printemps Musical de Silly et du théâtre avec l'excellent spectacle « L'entrée du Christ à Bruxelles » de Dimitri Verulst qui se joue l'atelier 210 à Bruxelles ce samedi. R



07H52 PYTHAGORE AND CO. Tom Salbeth Ce samedi découverte des technologies qui allègeront nos tâches ménagères de demain !



08H LE JOURNAL. Sophie Brems



08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez



08H20 LE POINT DE VUE ECO. Michel Gassee reçoit Luc Pire, il viendra nous parler du VentureLab (Liège) un incubateur qui accompagne des étudiants entrepreneurs ou de jeunes diplômés qui viennent de lancer leur boîte. Pourquoi cette semaine ? Parce que Liège a accueilli le deuxième Sommet de l'Etudiant Entrepreneur. Pourquoi Luc Pire ? Parce qu'il est un des cofondateurs et fait partie des entrepreneurs en résidence, c'est-à-dire qui consacrent une partie de leur temps à accompagner les jeunes.



08H30 60 SECONDES D'ACTU. Pascal Claude



08H36 L'INVITÉ ACTU. Sophie Brems reçoit l'ancien rapporteur de l'ONU sur le droit à l'alimentation et co-président du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables : Olivier de Schutter. L'affaire Veviba, nouveau scandale alimentaire : quelle assiette pour demain ? En 2018, notre rapport à la nourriture va devoir être revu, c'est en tout cas l'opinion des grands spécialistes de l'alimentation. Olivier de Schutter prône une révision profonde du système. Explications au micro de Sophie Brems.



08H46 L'INFO INVISIBLE.



08H49 INTERVIEW DECOUVERTE Sophie Moens reçoit le paléontologue, père de Lucy, Yves Coppens. Une vie de recherches qui auront marqué l'histoire de l'humanité mais aussi de souvenirs aujourd'hui compilés dans ses mémoires. Récit incroyable, épopée fabuleuse de l'homme d'hier à celui de demain, à découvrir dès 08h45 ! « Origines de l'Homme, origines d'un homme » Yves Coppens - Ed Odile Jacob.

