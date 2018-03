Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 10/03/2018

« DU SHOPPING MEDICAL/LE VINTAGE A LA COTE/DE LA COSMETIQUE BIO/DES AVANCEES SCIENTIFIQUES BELGES/OU VA LE FN ?/NEXT, LA WEB SERIE QUI CARTONNE/DES GANGS VENUS DE L'EST »



07H00 LE JOURNAL. Francois Kirsch

07H12 CONSOMMONS MALIN. Le shopping du rendez-vous médical : De plus en plus de rendez-vous chez le médecin ne sont pas honorés par les patients. Ils réservent chez plusieurs médecins pour ne se rendre que chez celui qui arrange le mieux. En théorie, un médecin peut faire payer un patient absent...en théorie seulement. Pourquoi ? Ce manque à gagner pour la profession génère aussi un marché ; les plateformes d'organisation des rendez-vous se multiplient.

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Alice Debatis Les Anglais veulent toujours sortir de l'Union européenne malgré des divisions importantes entre la gauche et la droite sur la forme de relation que le pays devrait continuer d'entretenir avec l'Union européenne, selon les sondages publiés par la presse britannique; Dans les zones rurales du nord de l'Angleterre, l'immigration restent la raison centrale pour ceux qui soutiennent le Brexit, même si le nombre d'Européens qui s'établissent au Royaume Uni a baissé pour la première fois dans la dernière année. Notre collaborateur Hervé Amoric a accompagné un officier de l'autorité chargée de lutter contre les abus de travailleurs dans une zone de forte émigration.

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Thierry Belenger, un des fondateurs du Brussels Design Market. Depuis sa création en 2002, le Brussels Design Market a évolué jusqu'à se positionner comme « le plus grand marché de design vintage en Europe » et est rapidement devenu l'un des événements incontournables dans le calendrier du design vintage international.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Francois Kirsch

07H32 REVUE DE PRESSE. Aline Jacobs

07H37 GENERATION START UP. Sophie Moens et Maxime Paquay reçoivent Perrine Rase, de la start-up Seconde Nature. Fondée en 2013, cette start-up propose des produits cosmétiques « écoresponsables » et irréprochables pour la santé. Le marché belge du cosmétique bio est encore assez petit (+/-2%). Entre les grandes marques comme l'Oréal qui annoncent des engagements vers le durable, et les tout petits producteurs, voire même le « fait maison », y a-t-il de la place pour une start up des cosmétiques ? Où ces produits sont-ils vendus ? Vouloir élargir le marché, mais rester en pharmacie ou en magasin bio, n'est-ce pas paradoxal ?

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœurs culturels.

07H52 PYTHAGORE AND CO. Patrice Goldberg Focus ce samedi sur les avancées scientifiques en matière de cataracte. Un secteur de recherche dans lequel les innovations belges fleurissent.

08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay reçoit Isabelle Legentil, directrice générale du CEFOCHIM - Centre de formation professionnelle d'adultes dans les métiers de la chimie et de la pharma. Des ex-ouvriers ET ex-cadres de Caterpillar viennent d'y suivre un parcours de reconversion. Dans ce secteur la part de reconversion réussie est de 85% et les métiers sont considérés comme des métiers d'avenir. D'avenir, mais aussi en pénurie. CEFOCHIM est le seul centre de formation de ce type en Wallonie pour la chimie, et le seul qui propose des formations de qualification moyenne -hors recherche- dans la pharma. Et les subsides se réduisent à peau de chagrin...Est-ce que la Wallonie se donne les moyens de former aux métiers en pénurie ?

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Francois Kirsch

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick reçoit Benjamin Biard, chercheur en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain (UCL). Ambiance post-électorale morose au Front national. Le FN organise samedi et dimanche à Lille un congrès de « refondation » durant lequel Marine Le Pen va être réélue à la tête du parti. Déception des législatives, départ de...

