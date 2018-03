Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 03/03/2018

¿DES PRIMES, DES RENOVATIONS/LA NUIT DES MUSEES/DES NAVETTEURS LIVREURS/UNE FEMME MATHEMATICIENNE DE GENIE/UN PAYSAN RESISTANT/LA FIN DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE EN SUISSE/L'ECONOMIE AUTREMENT »



07H00 LE JOURNAL. Aline Jacobs

07H12 CONSOMMONS MALIN. Simon Bourgeois Quelques jours après l'ouverture du salon Batibouw, c'est une bonne nouvelle si vous habitez en Wallonie : le gouvernement régional annonce l'augmentation des primes à la rénovation ou à l'amélioration des performances énergétiques des habitations. Du changement à partir du 1er mars. Explication avec Simon Bourgeois

07H17 LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Balade gastronomique à Stockholm à l'occasion de la remise d'une troisième étoile pour le restaurant « Le Frantzen ».

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Anais Bastin, responsable des bénévoles pour le Museum Night Fever. Le samedi 3 mars, Museum Night Fever 2018 confie la programmation de 27 musées à de jeunes artistes bruxellois tout ce qu'il y a de plus inspirés. Performances, installations, musique live, DJ's, danse, films, GRANDES expos aux visites guidées et animations insolites se font un honneur d'embraser la nuit et bousculer les conventions.

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

07H32 REVUE DE PRESSE. Maité Warland

07H37 GENERATION START UP. Sophie Moens et Simon Bourgeois reçoivent Antoine Dessart, de la start-up Hytchers. Cette start-up propose à des navetteurs de devenirs livreurs de colis entre les villes entre lesquelles ils se déplacent.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Ce samedi Nicole nous fait découvrir ses coups de cœurs culturels. (R)

07H52 PYTHAGORE AND CO. Pasquale Nardone nous fera découvrir la scientifique Emmy Noether, l'une des grandes mathématiciennes du XXe siècle, considérée comme la « mère de l'algèbre moderne ».

08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Simon Bourgeois reçoit Sophie Béreau, prof de finance à l'Unamur. Elle plaide pour une réforme de l'enseignement de l'économie dans nos unifs/écoles. Les cours sont bien trop « orthodoxes »/néo-classiques aujourd'hui et ne prennent pas assez en compte les enjeux démocratiques, écologiques contemporains. Elle pilote une réforme de l'enseignement éco/finance/gestion dans sa faculté

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Aline Jacobs

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick reçoit Nicolas Dufour, journaliste au journal « Le Temps », pour commenter l'actualité liée à la possible suppression de la redevance audiovisuelle suisse mais plus particulièrement sur les possibles répercussions en Belgique ou en Europe.

08H46 L'INFO INVISIBLE. Maité Warland

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE Sophie Moens reçoit Benoit Biteau, auteur du livre " Paysan résistant" Ed Fayard. Héritier d'une longue lignée de paysans hors norme, Benoît Biteau est un paysan résistant. Ingénieur agronome, il aurait pu couler une vie paisible de haut fonctionnaire sans jamais remettre les mains dans la terre. Oui, mais voilà, cette terre, il l'a dans le sang. Et quand son père, tenant d'une agriculture productiviste, décide de partir en retraite, il relève le défi.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS