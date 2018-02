Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 25/02/2018

« DE L'ART DE LA QUIETUDE/ DES CORBEAUX ET DES MEGOTS/ DE SUPER-ORDINATEURS/ DU VORTEX ET DU FROID/MUSIQUE DE CHAMBRE/DE LA RECONNEXION A LA NATURE/LA FUITE DU DALAï-LAMA/ CALLAS L'EPICURIENNE »



LE JOURNAL. Sophie Brems

L'AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Sabrina Defoort, coordinatrice des marches Adeps. Tous les dimanches, des marches Adeps sont organisées en Wallonie et à Bruxelles. Des parcours de 5, 10, 20 et parfois 15 km pour tous les types de randonneurs.

BULLE SPORT. Christophe Durant

L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Myriam Baele qui nous fera découvrir de super-ordinateurs européens.

60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

LES CURIEUX DU WEEK-END. Sophie Brems : Des corbeaux dressés pour ramasser les mégots de cigarettes. Ces volatiles à l'intelligence développée seraient utilisés pour ramasser les bouts de cigarettes qui jonchent nos villes. Explication avec la curieuse Sophie Brems !

CHOPIN AND CO. Nicolas Blanmont : Ce dimanche Nicolas Blanmont nous emmènera à la découverte de la musique de chambre et du quatuor à cordes qui en est la forme la plus parfaite, à l'occasion du festival Pro Quartetto actuellement en cours à Tournai et le premier concert à Bozar le mercredi 28 du Quatuor Arod, très bon jeune quatuor français qui tire son nom d'un cheval dans « Le Seigneur des Anneaux ».

UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Sébastien Farcis : Le 25 février 1910, le Dalaï-Lama se réfugie aux Indes à cause de la menace chinoise.

NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou : De l'importance de la reconnexion à la nature ! Les mains dans la terre, les pieds dans l'humus, en 2018, jamais le contact à la nature n'a été pour de nombreuses personnes, aussi salvateur. Engouement des potagers, des stages en forêt, des marches naturalistes... Pourquoi et comment envisager ce lien à la terre ? Ilios Kotsou nous en dira plus!

LE JOURNAL. Nathalie Devick

JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Durant

INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens reçoit Véronique Aiache, auteure du livre « l'art de la quiétude ». Le chat fascine depuis la nuit des temps. Élevé au rang de Dieu protecteur par les Egyptiens, professeur de méditation chez les disciples de Bouddha, il conserve encore aujourd'hui sa liberté instinctive et sa sagesse immémoriale. Et si nous cessions de considérer les chats comme des animaux de compagnie et commencions à nous nourrir de leur spiritualité féline ?

60 SECONDES D'ACTU. Sophie Brems

L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick reçoit Denis Collard, pour évoquer la vague de froid qui va s'abattre sur la Belgique. Les médias parlent de « vortex polaire », de température « ultra » négatives... Explication avec notre invité.

CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Cyndia Izzareli : Portrait de Maria Callas et sa passion quasi obsessionnelle pour la cuisine.

LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem : Décryptage des médias.

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS