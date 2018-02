Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 24/02/2018

« UNE BRIQUE DANS LE VENTRE / DES ABORIGENES D'AUSTRALIE / DES ELECTRO-SENSIBLES / L'ILLUSION D'UNE NOUVELLE BANQUE PUBLIQUE / METAUX RARES ET NOUVEAUX ENJEUX GEOSTRATEGIQUES »



CONSOMMONS MALIN. Une nouvelle maison en projet ? Attendez peut-être un peu... A partir de ce 1er juillet, le consommateur sera mieux protégé pour ses travaux. La responsabilité décennale de l'entrepreneur gros œuvre (déjà existante) pour la stabilité et l'étanchéité du bâtiment devra être assurée par l'entrepreneur. Ça concerne donc les permis de bâtir octroyés à partir du 1er juillet. Une meilleure protection qui aura un coût...mais qui devrait se « lisser » avec le temps : un entrepreneur de qualité verra sa prime d'assurance diminuer, alors qu'un « cowboy » qui réalise des travaux bâclés verra sa prime augmenter.

LA CARTE POSTALE EUROPE : Depuis l'Italie où nous rejoindrons Valérie Dupont. En pleine campagne électorale, comment le cas de migrants est-il perçu par les transalpins ?

AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Bertrand Estrangin, pour l'exposition « Voice of the Aboriginal custodians of the Homeland ». C'est une première à Bruxelles et en Europe pour une exposition d'art Aborigène d'Australie de cette importance. Cette expo propose 27 œuvres rares des artistes Aborigènes Martu les plus significatifs, tous nés entre 1920 et 1960. Tels des princes, ces artistes Aborigènes ont autorité sur un immense territoire composé de trois déserts éloignés d'une superficie de 13 millions d'hectares, soit près de 4 fois la taille de la Belgique.

GENERATION START UP. Sophie Moens et Maxime Paquay reçoivent Karim Hadni, fondateur de Bobup, start up bruxelloise, plateforme de mise en relations de particuliers qui ont un projet de rénovation/construction...avec des entrepreneurs. L'idée est bonne, et la concurrence est rude.

LA CULTURE EST A NOUS. Marie Michiels nous fait découvrir ses coups de cœurs culturels. Au programme : Le « Spanish Still Life » au Bozar et l'Opera « Le Domino Noir » à l'Opéra Royal de Wallonie.

PYTHAGORE AND CO. Jean-Claude Verset Ce samedi, Jean-Claude Verset s'intéressera aux « électro- sensibles ». Ces gens qui « ressentent les ondes radio ». Selon l'OMS, près de 3 à 5% des personnes dans le monde. Or, la Belgique veut supprimer toutes les zones blanches, les zones où l'on ne peut pas surfer et téléphoner, ce qui crée un gros problème pour ces individus qui demandent au contraire au parlement wallon de créer une zone blanche (dans le namurois ou le Luxembourg) pour précisément permettre aux hyper-sensibles « de vivre heureux ».

LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay reçoit Mikael Petitjean, professeur à l'UCL et à l'IESEG School of Management et auteur de la carte blanche « l'illusion d'une nouvelle banque publique » parue dans La Libre du 21 février. Le projet d'une nouvelle banque publique revient à l'ordre du jour. Décryptage avec notre invité.

L'invité du jour : Nathalie Devick reçoit Patrice Dresse, directeur général de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) qui organise leur congrès annuel qui se tiendra au salon Batibouw. De nombreux immeubles à appartements dans notre pays nécessitent urgemment d'être rénovés. Ceci représente une opportunité commerciale d'envergure pour les entreprises de construction. Un panel d'acteurs tels les syndics, les banquiers, les entrepreneurs et les politiciens échangeront sur le sujet.

L'INTERVIEW DECOUVERTE Sophie Moens reçoit Guillaume Pitron, auteur du livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique » Ed Les Liens qui libèrent. Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au développement des énergies renouvelables et à la construction...

