Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 18/02/2018

LE JOURNAL. Nicolas Lejman

AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Benoit Gauquie, chargé de mission patrimoine naturel et biodiversité du Parc naturel des Plaines de l'Escaut. Lundi 29 janvier, s'est déroulée, à la maison du parc naturel des plaines de l'Escaut, la soirée de lancement de la saison 2018 « Batraciens sur nos routes ». Une vingtaine de bénévoles et notamment les coordinateurs des différents passages sur le territoire du PNPE ont assisté à cette réunion. A la demande de tous, l'accent sera mis sur le renforcement de la sécurité sur le terrain (signalisation, visibilité...). Il est primordial d'agir en toute sécurité mais également avec la plus grande prudence !

BULLE SPORT. Christophe Durant

L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Laeticia Dive ? On a beaucoup parlé du casse-tête que pose le Brexit à la frontière nord-irlandaise. Moins des bouleversements qu'il risque de provoquer à Gibraltar, territoire d'outre-mer britannique situé à la pointe de l'Andalousie. Aujourd'hui, c'est un petit paradis économique qui profite aussi bien à ses 34 000 habitants qu'aux 8 000 Espagnols qui viennent y travailler chaque jour. Cette fluidité des échanges va-t-elle être remise en cause ? C'est ce qu'a cherché à comprendre sur place notre consoeur de RFI, Laeticia Dive.

60 SECONDES D'ACTU. Nicolas Lejman

LES CURIEUX DU WEEK-END. Marianne Perilleux ? Le petit village de Barbençon, près de Beaumont, bénéficie du label des plus beaux villages de wallonie. Ce village organise le 18/02 le feu de Barbançon. Une des plus anciennes traditions folkloriques de nos campagnes dans un des plus beaux villages de Wallonie

CHOPIN AND CO Patrick Leterme ? "Engagez-vous, qu'ils disaient !" : Quand la musique classique entre en politique

UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Bernard Delattre ? L'assaut de la bataille d'Iwo Jima est lancé le 18 février 1945. Elle se déroula entre février et mars 1945 et s'acheva par la conquête de l'île par les Américains au prix de 20 703 tués et 1152 disparus japonais (la quasi-totalité de la garnison) et 6 821 tués, 492 disparus et 19 189 blessés américains. (R)

NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? Ilios Kotsou s 'interesse au bienfait du contact à la nature.

LE JOURNAL. Nathalie Devick

JOURNAL DES SPORTS + Abécédaire. Christophe Durant

INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Alain Corbin, auteur du livre « histoire du silence ». Le silence n'est pas la simple absence de bruit. Il réside en nous, dans cette citadelle intérieure que de grands écrivains, penseurs, savants, femmes et hommes de foi, ont cultivée durant des siècles. À l'heure où le bruit envahit tous les espaces, Alain Corbin revient sur l'histoire de cet âge où la parole était rare et précieuse...

L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Gregory Laurent, commissaire général de la Foire du Livre de Bruxelles. Dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles, qui ouvrira ses portes jeudi prochain à Tour & Taxis, La Première, la Foire du Livre et Visit.brussels organisent à Bruxelles la plus grande Chasse aux livres de tous les temps. Plus de 1.000 livres seront cachés dans différents quartiers de la capitale à partir de ce dimanche et jusqu'au dimanche 25 février. L'occasion de revenir sur l'état du marché du livre, la concurrence avec le digital et son futur.

CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Pierre Leclercq ? Les origines de nos restaurants. Pour retrouver toutes les chroniques de Pierre Leclercq, rendez-vous sur le site : news.uliege.be/citoyensavosassiettes

LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem ? Décryptage des médias

