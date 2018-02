Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 17/02/2018

(Dés)héritages et des enfants/Des bars et un referendum/Une appli/une start-up/ Du rock wallon/Oxfam: quelle sortie de crise?/La Belgique en estampes/De la cryptomonnaie écologique



LE JOURNAL. Nicolas Lejman

CONSOMMONS MALIN. Michel Gassée ? Les successions en Belgique : impossible de déshériter ses enfants ? La législation belge est très claire sur le sujet : déshériter ses enfants est quasi-impossible ou presque...

LA CARTE POSTALE EUROPÉNNE. Florence La Bruyère ? Budapest a accueilli 3,5 millions l'an dernier, le double d'il y a 8 ans. Le centre-ville de la capitale hongroise, où les bars sont ouverts toute la nuit, est devenue la nouvelle coqueluche des fêtards. On ne compte plus les hordes de touristes britanniques venus enterrer leur vie de garçon. Tout cela entraîne des nuisances pour les habitants qui n'en peuvent plus. Ce dimanche (18 février), un référendum local est organisé. « Voulez-vous que les bars ferment à minuit ? » c'est la question qui sera posée aux résidents de l'arrondissement. A la veille du vote, Florence La Bruyère a promené son micro dans le quartier. (R)

AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens reçoit Anne-Françoise Lesuisse, directrice artistique du BIP 2018 qui met à l'honneur les facettes de la photo contemporaine. 11 Edition- 50 artistes, 8 expo, visites, ateliers... La BIP ne désigne plus la traditionnelle biennale internationale de la photographie qui prenait place à Liège. Les organisateurs, Les Chiroux, ont gardé les initiales, mais elles renvoient à une autre dénomination, la Biennale de l'Image Possible. Elle se décline dans différents lieux de la Cité ardente, jusqu'au 16 octobre

60 SECONDES D'ACTU. Nicolas Lejman

REVUE DE PRESSE. Michel Lagase

GENERATION START-UP. Sophie Moens et Michel Gassée reçoivent Stefan Grosjean, CEO et fondateur de Smappee : Le Smappee est un nouvel énergimètre centralisé qui vous informe sur votre consommation électrique globale. Smappee mesure non seulement la consommation d'énergie totale de votre habitation, mais aussi celle de chacun de vos principaux appareils. Cette application gratuite vous indique le coût de cette consommation en temps réel ou au cours des 30 derniers jours. Vous détectez ainsi immédiatement votre consommation en veille et les appareils énergivores afin d'économiser jusqu'à 30 %.

LA CULTURE EST A NOUS. Marie Michiels ? Ce samedi Marie nous fait découvrir ses coups de cœurs culturels. (R)

PYTHAGORE AND CO. Tom Salbeth ? Petit topo des objets connectés repérés ce mois-ci : les semelles qui empêchent de tomber - le pneu qui change de forme - l'armoire à laver..

LE JOURNAL. Nathalie Devick

JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

LE POINT DE VUE ECO. Michel Gassée ? Michel reçoit Leila Rebbouh, docteur en physique et créatrice de cryptomonnaie écologique. La création frénétique de monnaies virtuelles comme le bitcoin produit des effets inattendus. Derrière l'évolution (affolante) du cours du bitcoin se cache un réseau informatique complexe qui produit des devises... au prix d'énormes dépenses énergétiques. Comment la créé-t-on ? Spéculation sur les cryptomonnaies ? Technologie Blockchain : quel intérêt pour la société?

60 SECONDES D'ACTU. Nicolas Lejman

L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Thierry Bouckaert, managing director chez Akkanto, un cabinet de conseil en communication d'entreprise, de crise et en pour ce qui est des relations avec les médias. Oxfam est dans la tourmente depuis la semaine dernière. Accusée d'avoir étouffé un scandale sexuel à Haïti en 2011, hormis la gravité des faits, qui suscitent l'émoi, comment l'ONG aurait-elle pu éviter cette crise, probablement la pire de son histoire ? En coupant l'herbe sous le pied des médias, ou comme le disent les anglophones : "en ravissant le tonnerre". Analyse avec notre invité.

L'INFO INVISIBLE. Michel Lagase

INTERVIEW DECOUVERTES ophie reçoit Joris Vangrieken, auteur du livre "La Belgique en estampes anciennes" Editions Racine : Les plus belles estampes...

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS