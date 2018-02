Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 11/02/2018

07H12 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Sophie reçoit Henri Dupuis, scénariste du parcours de l'exposition « Pompéi, the immortal city ». L'exposition plonge le visiteur au cœur du drame et des ruines de l'antique cité. Des moments immersifs spectaculaires font vivre au visiteur la destruction de la cité et le font communier avec les habitants de l'époque, figés dans les cendres du Vésuve. Plus de cent pièces archéologiques provenant de Pompéi, dont bon nombre exposées pour la première fois, révèlent la connaissance qu'avaient les Romains de la nature et leurs compétences scientifiques et techniques au moment de l'éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C. Tous les moyens de la muséologie actuelle ont été monopolisés pour faire revivre la cité antique détruite en 79 apr. J.-C.

07H15 BULLE SPORT. Christophe Reculez

07H26 L'EUROPE AU QUOTIDIEN. Alice Debatis ?

07H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

07H32 LES CURIEUX DU WEEK-END. Hugues Dorzée ? La « forêtmania », une kyrielle de livres qui sortent autour des arbres, avec le succès planétaire de "La vie secrète des arbres", et une attention énorme sur le sujet (vision du végétal, architecture, droit des arbres...), focus sur la vie secrète des arbres.

07H40 CHOPIN AND CO. Séquence « Je sais pas vous » de Patrice Leterme ? Debussy ? Centenaire de sa disparition

07H45 UN JOUR DANS L'HISTOIRE DU MONDE. Valérie Hirsch ? Il y a 25 ans, dans l'après-midi du 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. Le leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud aura passé 27 ans 6 mois et 6 jours en prison.

07H56 NOUS, VOUS, ... LE MONDE. Ilios Kotsou ? De l'importance d'être au plus près de ses valeurs.

08H LE JOURNAL. Nathalie Devick

08H14 JOURNAL DES SPORTS. Christophe Reculez

08H21 INTERVIEW DECOUVERTE. Sophie Moens ? Sophie reçoit Pascal Mannaerts pour son livre « Parchemins d'ailleurs » Ed Hachette. Le jeune photographe de 35 ans sillonne les routes du monde depuis plus de 15 ans déjà. De l'Inde au Kirghizstan, en passant par l'Iran, le Pérou ou la Mongolie, ses nombreux voyages l'ont mené sur tous les continents et dans plus de 25 pays. Autodidacte, c'est sur le terrain que son apprentissage de la photographie s'est forgé, au gré des rencontres et des kilomètres parcourus.

08H30 60 SECONDES D'ACTU. Mariam Alard

08H35 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Naji Habra, recteur de l'Université de Namur. Du 12 au 16 février, l'Université de Namur invite les étudiants du secondaire à prendre le pouls de la vie étudiante. « La semaine des cours ouverts », donne l'occasion à des centaines de jeunes de vivre l'expérience d'un cours donné en amphithéâtre, de découvrir les méthodes pédagogiques particulières de l'UNamur, d'explorer les différentes filières, de rencontrer des étudiants et des professeurs. L'occasion d'aborder différents sujets qui touche directement les universités (Sur diplomation, pacte d'excellence, fusion,...)

08H44 CITOYENS, A VOS ASSIETTES. Guillaume Coudray ? Chaque année, les cas de cancers colorectaux explosent : 152 000 en Europe ; 700 000 dans le monde. On sait que seulement 5 à 10% de ces cancers sont d'origine génétique. Les autres pourraient être liés à la présence de nitrites dans la charcuterie industrielle notamment." Des nitrites dans nos charcuterie : les coulisses dévoilées par Guillaume Coudray auteur du livre "Cochonneries: comment la charcuterie est devenue poison" Ed La découverte.

08H52 LE JOURNAL DES MEDIAS. Marie Van Cutsem ? Décryptage des médias

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS