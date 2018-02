Week-end Première - Week-end 1ère, le monde... et nous ! - 10/02/2018

Le beau est partout/Naviguer en toute sécurité/Une cabine d'essayage virtuelle/Des cantons de l'Est en mode carnaval/Des stéréotypes qui parasitent notre raisonnement/Les circuits courts sous pression/Jo de Corée et puis?/Louis Pasteur, le visionnaire.



07h12 CONSOMMONS MALIN. Maxime Paquay ? Comment sécuriser sa navigation internet ? En tant que particulier, derrière son ordinateur/sa tablette, surfer sur internet « sans bouclier », sans aucun dispositif de sécurité, est-ce bien raisonnable ? À quels risques s'expose-t-on? Parmi les dispositifs existants (anti-virus, anti-tracking, VPN,...) lesquels préconiser? Et pour faire quoi? Certains sont gratuits, d'autres pas, quelle différence cela fait-il?

07H23 AGENDA DU WEEK-END. Sophie Moens ? Fernand Leger, le Beau est partout! www.bozar.be

07H37 GENERATION START UP. Sophie Moens et Maxime Paquay ? Sophie et Maxime reçoivent Cédric Berthelier de Treedy's : start-up belge fondée en 2015, ayant mis au point la cabine d'essayage virtuel. Vous entrez, vous vous faites flasher en une fraction de seconde par 130 caméras, et quelques minutes après, vous recevez, à votre adresse mail, le lien vers votre avatar 3D.

07H45 LA CULTURE EST A NOUS. Nicole Debarre ? Ce samedi Nicole Debarre a plusieurs propositions de sorties notamment dans l'Est de la Belgique avec le début du Carnaval, ou encore à Bruxelles avec le festival du film d'animation et de dessins animés, Anima.

07H52 PYTHAGORE AND CO. Patrice Goldberg ? Les stéréotypes: comment influencent-ils nos raisonnements?

08H20 LE POINT DE VUE ECO. Maxime Paquay ? Maxime recoit Philippe Baret, docteur en agronomie à l'UCL pour évoquer la production en circuit court sous pression. Loin de l'idée du monde idéal qu'on s'en fait parfois, les circuits courts sont devenus un milieu extrêmement concurrentiel et sous pression. Normes sévères ou carrément « inadaptées », concurrence féroce de commerces bio de proximité, les producteurs en circuit court naviguent entre respect des normes sanitaires et quête de légitimité. Avec un enjeu, celui de la consolidation économique du « modèle circuit-court ». Qui pourrait demander quelques compromis, de l'idéal vers le réel.

08H36 L'INVITÉ ACTU. Nathalie Devick ? Nathalie reçoit Bruno Hellendorf, chercheur à Egmont et auparavant chercheur associé au GRIP de 2011 à 2018, ou il a coordonné les activités du programme « Paix et sécurité en Asie-Pacifique. Alors que s'ouvre les JO d'hiver, cet événement peut-il « dégeler » les relations entre les deux Corées ?

08H49 INTERVIEW DECOUVERTE Sophie Moens ? Sophie reçoit Maxime Schwartz, auteur du livre « Pasteur, Le visionnaire » publié aux Editions de la Martinière. Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur a été le père des plus importantes révolutions scientifiques du XIXe siècle : de ses recherches naîtront la vaccination contre la rage et la pasteurisation. Mais qui est vraiment Louis Pasteur ? Quel a été son parcours ? Comment ses travaux ont-ils été accueillis par ses contemporains ? Véritable voyage dans la vie et l'oeuvre de l'homme, ce catalogue richement illustré de documents d'archives renouvelle notre vision du grand savant

